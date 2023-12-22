Trezeguet alev aldı! Son dört maçta dört gol, bir asist...

22 Aralık 2023 07:01 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 07:02

Trabzonspor’un yıldızı gelen Mahmoud Trezeguet, son haftalardaki performansıyla parmak ısırtıyor. Geçen sezon 28 maçta 11 gol atan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon başlangıcında golle buluşamamıştı. Abdullah Avcı’nın takımın başına geçmesiyle birlikte yeniden kendine gelen yıldız futbolcu son üç deplasman maçında da fileleri havalandırmayı başardı. Sivasspor deplasmanında ilk golünü attıktan sonra Gaziantep’te iki gol kaydeden Trezeguet, İstanbulspor’a da gol atarak toplamda dört gole ulaştı.

AL-NASSR İSTİYOR

Bordo mavili takıma son iki yılda en fazla skor katkısı veren oyunculardan birisi olan Trezeguet, Arap kulüplerinin yakın takibinde. Sezon başında oyuncuyu isteyen Suudi ekibi Al-Nassr’ın devre arasında da kapıyı çalacağı iddia edildi. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile eski Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca’nın da formasını giydiği Al-Nassr’ın cazip bir teklif sunacağı belirtildi. Bordo mavililer, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki yıldız oyuncuyu Aston Villa’dan 4 milyon avroya transfer etmişti.

1,5 MİLYON ALIYOR

Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Mahmoud Trezeguet, yıllık 1 milyon 550 bin avro garanti ücret kazanıyor. Bu sezon Karadeniz ekibi ile 12 maça çıkan yıldız oyuncu 4 gol, 2 asist kaydetti.