Erman Toroğlu büyük tehlikeyi duyurdu: Korkuyorum, beklemeyin, vurun neşteri!

20 Aralık 2023 10:31 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 10:43

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçı 73.dakikada yarım kaldı.

Bordo-mavililerin ikinci golü öncesi faul olduğunu öne süren ev sahibi ekibin başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımını sahadan çekti.

İstanbulspor'un mücadeleden 3-0 hükmen mağlup ayrılacağı öğrenildi.

ERMAN TOROĞLU: VURUN NEŞTERİ

İstanbulspor - Trabzonspor maçında yaşanan olayları A Spor kanalında yorumlayan Erman Toroğlu, Süper Lig'de yaşanan olayların toplumsal sorunlara yol açabileceğini öne sürdü.

Çekinceleri olduğunu dile getiren Toroğlu, “Daha iki gün önce ‘Beklemeyin vurun neşteri, daha kötü şeyler olmadan vurun neşteri, kıyak yapmayın’ dedim ama kimse dinlemiyor! Korkuyorum toplumsal olaylara gidiyor bu işin sonu! Bir kez daha diyorum beklemeyin vurun neşteri! İyiye gitmiyor işin sonu” ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğramıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan olaylar sonrası 16. hafta maçlarını 10 Ocak 2024 tarihine ertelemişti.