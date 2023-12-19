İstanbulspor - Trabzonspor maçında görülmemiş olay! Başkan takımı sahadan çekti

19 Aralık 2023 21:38 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 22:15

Süper Lig'de oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında eşi benzeri görüşmemiş bir an yaşandı. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti.

KAPTAN HAKEMLERİN ELİNİ SIKTI "SAHAYA ÇIKMIYORUZ" DEDİ

Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun talimatı üzerine futbolcular soyunma odasının yolunu tutarken takım kaptanı da Mehmet Yeşil de hakemlerin elini sıkarak sahaya çıkmayacaklarını belirtti.

MAÇIN 74. DAKİKASINDA ORTALIK KARIŞTI

İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, karşılaşmanın 74. dakikasında takımı sahadan çekti ve oyunculara soyunma odasına gidin dedi.

OYUNCULAR ARAYA GİRSEDE BAŞKAN İKNA OLMADI

Bu kararın ardından İstanbulsporlu bazı oyuncular soyunma odasına gitti. Başta Simon Deli olmak üzere bazı oyuncular ise sahada kaldı. Simon Deli, Sarıalioğlu ile konuşarak takımı sahada kalması için ikna etmeye çalıştı.

TRABZONSPOR BAŞKANI DA SAHAYA İNDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da saha kenarına inerek İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu ile konuştu.

İSTANBULSPOR'A TARAFTARDAN DESTEK

İstanbulspor'da sahada kalan diğer oyuncular da daha soyunma odasına gitti. İstanbulsporlu taraftarlar, bu karar sonrası oyuncuları alkışladı.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu kimseyi dinlemedi ve kararının arkasında durdu. Futbolcular da sahaya çıkmayınca maç tatil edildi.

NE OLDU?

Konuk takım 11'de Trezeguet ile öne geçerken, ev sahibi takım 39'da Muammer Sarıkaya ile cevap verdi. Trabzonspor, 68. dakikada Onuachu'nun golüyle öne geçti. Uzun süre VAR'da incelenen pozisyonun ardından gol kararı çıktı. İstanbulspor yönetimi ise gol öncesi faul olduğunu düşündüğü için takımı geri çekme kararı verdi.