Süper Lig'de neler oluyor! Dünya basını İstanbulspor - Trabzonspor maçına 'skandal' dedi

20 Aralık 2023 10:10 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 10:11

İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor'un ikinci golünün ardından karşılaşmanın 73. dakikasında takımı sahadan çekti.

İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında Trabzonspor, Onuachu ile 68'de 2-1 öne geçti.

Golün ardından İstanbulspor futbolcuları, maçın hakemi Ali Şansalan'a pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle yoğun itirazda bulundu.

İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan golü verdi. Müsabakanın 74. dakikasında ise ev sahibi takımın başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, saha kenarına gelerek oyuncuların soyunma odasına gitmesini söyledi. Karşılaşmayı takip eden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sahaya inerek, İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu ile konuştu. Bir süre devam eden konuşmalardan sonra İstanbulspor oyuncuları soyunma odasına gitti.

Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları da daha sonra soyunma odasına giderken, müsabaka yarıda kaldı.

EUROFOOT: TÜRKİYE'DE ÇILGIN SAHNELER

EuroFoot'un resmi hesabı "Türkiye'de çılgın sahneler" başlığını kullandı. EuroFoot'un X platformu üzerinden "İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu maçın ortasında sahaya daldı ve hakem kararlarını protesto etmek için takımını soyunma odasına götürdü!" ifadelerine yer verildi.

CORRIERE DELLO SPORT: SANSASYONEL

Corriere dello Sport "Türkiye'de sansasyonel" başlığıyla duyurduğu haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de inanılmaz olay. Ankaragücü başkanının hakem Meler'e saldırmasının ardından askıya alınan ligin yeniden başladığı gün, bir kulüp başkanından daha sert bir tepki geldi. İstanbulspor başkanı, Trabzonspor'la oynanan maç sırasında sahaya indi ve kabul etmedikleri bir hakem kararının ardından takımının sahayı terk etmesini emrederek rakipleri ve maçın hakemini şaşkına çevirdi."