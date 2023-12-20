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    • Haberler > Spor > Süper Lig'de neler oluyor! Dünya basını İstanbulspor - Trabzonspor maçına 'skandal' dedi

    Süper Lig'de neler oluyor! Dünya basını İstanbulspor - Trabzonspor maçına 'skandal' dedi

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    Süper Lig&#039;de neler oluyor! Dünya basını İstanbulspor - Trabzonspor maçına &#039;skandal&#039; dedi
    Trabzonspor

    Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçı 73.dakikada yarıda kalarak tatil edildi. Ev sahibi ekibin başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki göstererek takımını sahadan çekti. Dünya basını Türkiye'de yaşanan bu gelişmeyi sayfalarından duyurarak 'skandal' yorumunda bulundu.

    İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor'un ikinci golünün ardından karşılaşmanın 73. dakikasında takımı sahadan çekti.

    İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında Trabzonspor, Onuachu ile 68'de 2-1 öne geçti.

    Golün ardından İstanbulspor futbolcuları, maçın hakemi Ali Şansalan'a pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle yoğun itirazda bulundu.

    Süper Lig'de neler oluyor! Dünya basını İstanbulspor - Trabzonspor maçına 'skandal' dedi

    İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

    VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan golü verdi. Müsabakanın 74. dakikasında ise ev sahibi takımın başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, saha kenarına gelerek oyuncuların soyunma odasına gitmesini söyledi. Karşılaşmayı takip eden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sahaya inerek, İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu ile konuştu. Bir süre devam eden konuşmalardan sonra İstanbulspor oyuncuları soyunma odasına gitti.

    Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları da daha sonra soyunma odasına giderken, müsabaka yarıda kaldı.

    Süper Lig'de neler oluyor! Dünya basını İstanbulspor - Trabzonspor maçına 'skandal' dedi

    EUROFOOT: TÜRKİYE'DE ÇILGIN SAHNELER

    EuroFoot'un resmi hesabı "Türkiye'de çılgın sahneler" başlığını kullandı. EuroFoot'un X platformu üzerinden "İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu maçın ortasında sahaya daldı ve hakem kararlarını protesto etmek için takımını soyunma odasına götürdü!" ifadelerine yer verildi.

    Süper Lig'de neler oluyor! Dünya basını İstanbulspor - Trabzonspor maçına 'skandal' dedi

    CORRIERE DELLO SPORT: SANSASYONEL

    Corriere dello Sport "Türkiye'de sansasyonel" başlığıyla duyurduğu haberinde şu ifadelere yer verdi:

    "Türkiye'de inanılmaz olay. Ankaragücü başkanının hakem Meler'e saldırmasının ardından askıya alınan ligin yeniden başladığı gün, bir kulüp başkanından daha sert bir tepki geldi. İstanbulspor başkanı, Trabzonspor'la oynanan maç sırasında sahaya indi ve kabul etmedikleri bir hakem kararının ardından takımının sahayı terk etmesini emrederek rakipleri ve maçın hakemini şaşkına çevirdi."

     

    Türkiye Gazetesi
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