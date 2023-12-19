Acun Ilıcalı müjdeyi verdi! Süper Lig yıldızları ücretsiz izlenecek
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de forma giyen futbolcuların da forma giyeceği Afrika Uluslar Kupası heyecanı Türkiye'de de yaşanacak. Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Vincent Aboubakar, Paul Onuachu ve birçok oyuncunun sahne aldığı turnuva Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8,5 kanalından yayınlanacak.
Fildişi Sahili ev sahipliğinde yapılacak 34. Afrika Uluslar Kupası, Türkiye'den takip edilebilecek.
Paul Onuachu, Wilfried Zaha, Vincent Aboubakar, Osayi - Samuel gibi birçok Süper Lig yıldızlarının da yer alacağı turnuva TV8,5 kanalından şifresiz olarak sporseverlere sunulacak.
13 Ocak'ta başlayacak olan Afrika Kupası, 11 Şubat'ta sona erecek.
Haziran ve temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Ocak 2024'e ertelenmişti.
AFRİKA KUPASI GRUPLARI
A Grubu: Fildişi Sahili, Nijerya, Ekvator Ginesi, Gine-Bissau
B Grubu: Mısır, Gana, Yeşil Burun Adaları, Mozambik
C Grubu: Senegal, Kamerun, Gine, Gambiya
D Grubu: Cezayir, Burkina Faso, Moritanya, Angola
E Grubu: Tunus, Mali, Güney Afrika, Namibya
F Grubu: Fas, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zambiya, Tanzanya