Acun Ilıcalı müjdeyi verdi! Süper Lig yıldızları ücretsiz izlenecek

19 Aralık 2023 12:15 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 12:17

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fildişi Sahili ev sahipliğinde yapılacak 34. Afrika Uluslar Kupası, Türkiye'den takip edilebilecek.

Paul Onuachu, Wilfried Zaha, Vincent Aboubakar, Osayi - Samuel gibi birçok Süper Lig yıldızlarının da yer alacağı turnuva TV8,5 kanalından şifresiz olarak sporseverlere sunulacak.

13 Ocak'ta başlayacak olan Afrika Kupası, 11 Şubat'ta sona erecek.

Haziran ve temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Ocak 2024'e ertelenmişti.

AFRİKA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Fildişi Sahili, Nijerya, Ekvator Ginesi, Gine-Bissau

B Grubu: Mısır, Gana, Yeşil Burun Adaları, Mozambik

C Grubu: Senegal, Kamerun, Gine, Gambiya

D Grubu: Cezayir, Burkina Faso, Moritanya, Angola

E Grubu: Tunus, Mali, Güney Afrika, Namibya

F Grubu: Fas, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zambiya, Tanzanya