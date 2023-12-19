Yılın sporcusu seçilen Icardi, Halil Umut Meler'i unutmadı! Ödül töreninde duygu dolu anlar

19 Aralık 2023 10:55 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 10:56

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi, GQ Türkiye tarafından 'Yılın Sporcusu' ödülüne layık görüldü.

Eşi Wanda Nara ile beraber törene katılan Icardi, şıklığı ile sosyal medyada gündem oldu.

Sahneye gelerek açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, geçen hafta Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'i de unutmadı.

Ödülün sahibi olduğu için teşekkür dileklerini paylaşan Icardi, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Aileme, eşime ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta çok kötü olay oldu. Bu açıdan kendimizi geliştirmeliyiz ve dünyayı daha güzel bir hale getirmek için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

WANDA NARA: ICARDI'Yİ BEN İKNA ETTİM

Mauro Icardi ile beraber sahneye çıkan Wanda Nara, "Yeni evimiz İstanbul, teşekkür ederiz. Galatasaray için her şeyi yapan Mauro'ya ödülü ben veriyorum" dedi.

Daha önce verdiği röportajda İstanbul'a geliş serüvenine de değinen Nara, "İstanbul'a yıllar önce geldiğim tatilde kızımıza Galatasaray forması almıştım. Icardi'yi transferde ben ikna ettim" görüşlerini aktarmıştı.