Okan Buruk'tan Sparta Prag yorumu: Bunlar bizim için bir hayal

19 Aralık 2023 08:53 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 08:55

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Avrupa yolunu ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag eşleşmesini değerlendirdi.

OKAN BURUK: TÜRKİYE'DE ÇOK FAZLA 3'LÜ OYNAYAN TAKIM YOK

Sparta Prag eşleşmesi için konuşan Buruk; "Bugünü çok heyecanlı geçirdik. Kim gelecek, 8 tane aday… Bu takımların içerisinden seçiyorsunuz tabii, insan ister istemez seçiyor. İyi takım oldukları için buradalar. Avrupa Ligi’nde gruplarını ikinci tamamladıkları için buradalar. Bu takımlardan biri de Sparta Prag. 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle liginde lider durumda. İç sahada maç kaybetmiyorlar. Bir takım oyunu ortaya koyuyorlar. 3’lü savunma oynuyorlar. Biz grupta hep 4’lü oynayan takımlara karşı oynadık. Türkiye’de de çok fazla 3’lü oynayan takım yok, o yüzden bizim için yeni bir deneyim olacak. Bizim için önemli olan konsantre olabilmek." açıklamasında bulundu.

OKAN BURUK: HEP FİNALDEN BAHSEDİYORUZ

Okan Buruk; "Bizim amacımız kadromuzu güçlendirebilmek. İlk maçı kendi sahamızda oynamak iyi oynarsak avantaj olacak, oynayamazsak dezavantaj olacak. Biz yukarılara gitmeyi hedefliyoruz. Avrupa Ligi'ne gelmemizin bir hayır olduğunu düşünüyoruz. Hep finalden bahsediyoruz, bunlar şu an bizim bir hayal." dedi.

Okan Buruk sözlerinin devamında; "Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iddialı bir Galatasaray var. Hem bizim hem de Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni devam ediyor. Umarım Türk takımları Avrupa'da devam edecektir." ifadelerini kullandı.