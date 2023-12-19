Rakip çok 'Prag'matik! Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag

19 Aralık 2023 06:20 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 06:24

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü bitirerek Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray, play-off turunda Çekya’nın en ünlü takımı Sparta Prag ile eşleşti. Sarı kırmızılılar için ‘kolay’ bir rakip gibi gözükse de Sparta Prag can yakabilecek bir takım. Sparta Prag’ın toplam takım değeri, Transfermarkt verilerine göre 44,6 milyon avro… Bu rakam, Galatasaray’ın yıldızları İcardi ile Tete’nin toplam fiyatına (44 milyon avro) eşdeğer. Takımda Avrupa piyasasında adı geçen büyük yıldızları yok, ancak takım oyunun iyi uygulayan; takım olarak yıldızlaşan bir rakip Sparta Prag…

RİTİM YAKALADILAR

Sparta Prag şu anda Çekya liginde geride kalan 15 haftada 12 galibiyet, 3 beraberlikle yenilgisiz liderliğini sürdürüyor ve iyi bir ritim yakalamış durumda. Galatasaray ile Sparta Prag’ın bu sezonki ortak noktası; Kopenhag tarafından saf dışı bırakılmış olmaları. Çekya ekibi, 0-0 ve 3-3 biten maçların ardından Kopenhag’a Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda penaltılarla elenip Avrupa Ligi’ne kalmıştı. İç sahada çok baskın oynuyorlar. Duran toplarda iyiler. 47 golle kendi liginin en golcü, 13 golle de en az gol yiyen ekibi. Takım değerine bakıp ‘çantada keklik’ görmek büyük hata olur…

FİKSTÜR BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024’te oynanacak. Galatasaray ilk maçta rakibini Seyrantepe’de ağırlayacak. Prag’daki rövanşın ardından Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalacak takım belli olacak.

ÇEKYA BASINI: TÜRK DEVİNE DÜŞTÜK

Eşleşmeyi flaş haber olarak duyuran Çekya basını, Sparta Prag’ın zor bir kura çektiği konusunda hemfikir oldu. İşte başlıklar: Ceska Televize: Türk devi Galatasaray, Avrupa Ligi play-off’larında Sparta’ya saldıracak.iDnes: Sparta Türkiye’ye gidiyor. Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray ile karşılaşacak. Blesk: Avrupa Ligi grup kurasında Sparta Prag, Galatasaray’a düştü.

O KUPAYI İSTİYORUM

Kurayı değerlendiren G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Üçlü savunma oynuyorlar. Şimdiye kadar hep dörtlü defansa karşı oynadık. İlk maç evimizde. İyi oynarsak avantaj, oynamazsak dezavantaj olur. Hedefimiz Avrupa’dan bir kupa daha almak. Futbolcuyken kazanmıştım. Hoca olarak da istiyorum” derken, “Ara transfer olacak. F.Bahçe ile Süper Kupa’da ve ligde iki önemli maç yapacağız. Sonrasında isimlere karar vereceğiz” sözlerini kullandı.

S. PRAG ÇALIŞTIRICISI PRİSKE: GALATASARAY BAŞKA BİR SEVİYE

Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, “Güçlü bir takımın geleceğini biliyorduk. G.Saray geldi. Onların çok yüksek bir seviyesi var. Hücum güçleri çok yüksek ve bireysel olarak çok yetenekli oyuncuları var. İstanbul’da bizi fantastik bir maç bekliyor” dedi.