Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Zaha için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardılar

18 Aralık 2023 17:19 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 17:21

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: A Spor

Yaz transfer döneminde ezeli rakipleri birbirine düşüren ve son anda Galatasaray’a transfer olan Wilfried Zaha, Arap kulüplerin pençesinde. Sarı-kırmızılı ekibin golcü futbolcusunun yeni durağı şimdiden belli oldu. Tam 60 milyon Euro verilecek.

ZAHA TAKIMDAN AYRILIYOR! 60 MİLYON EURO VERECEKLER

A Spor’un haberi göre; Fildişili golcü Dubai'ye giderek burada bir Suudi Arabistan ekibiyle masaya oturduğu iddia edildi. Zaha’nın hangi kulüple iletişime geçtiğini açıklanmazken yıldız oyuncunun 3 yıllık anlaşmaya okey verdiği belirtildi. Aynı zamanda Zaha’nın 15 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

İsmi açıklanmayan Arap ekibinde 3 yılda toplam 60 milyon euro kazanacağı öne sürülen golcü futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 18 maçta görev alırken 6 gol 2 asiste imza attı. Yıldız futbolcu özellikle son haftalardaki formu ile büyük hayal kırıklığı oluşturmuştu.