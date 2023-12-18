Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Zaha için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardılar
Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: A Spor
Galatasaray’da göstermiş olduğu performansla tüm dikkatleri üstüne çeken Zaha’nın transfer olup olmayacağı merak konusu oldu. Gelen son dakika haberi ise sarı-kırmızılı taraftarları hüsrana uğratacak. Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Zaha için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardılar. Arabistan yolcusu…
Yaz transfer döneminde ezeli rakipleri birbirine düşüren ve son anda Galatasaray’a transfer olan Wilfried Zaha, Arap kulüplerin pençesinde. Sarı-kırmızılı ekibin golcü futbolcusunun yeni durağı şimdiden belli oldu. Tam 60 milyon Euro verilecek.
ZAHA TAKIMDAN AYRILIYOR! 60 MİLYON EURO VERECEKLER
A Spor’un haberi göre; Fildişili golcü Dubai'ye giderek burada bir Suudi Arabistan ekibiyle masaya oturduğu iddia edildi. Zaha’nın hangi kulüple iletişime geçtiğini açıklanmazken yıldız oyuncunun 3 yıllık anlaşmaya okey verdiği belirtildi. Aynı zamanda Zaha’nın 15 milyon euro kazanacağı iddia edildi.
İsmi açıklanmayan Arap ekibinde 3 yılda toplam 60 milyon euro kazanacağı öne sürülen golcü futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 18 maçta görev alırken 6 gol 2 asiste imza attı. Yıldız futbolcu özellikle son haftalardaki formu ile büyük hayal kırıklığı oluşturmuştu.