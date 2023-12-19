Şaka değil gerçek! Binlerce kişi bu fotoğrafa inanamadı! Icardi, Teoman ve Burak Özçivit gündem oldu

19 Aralık 2023 11:17 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 11:21

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, Türkiye'de ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Attığı gollerle yıldızlaşan Icardi, GQ Türkiye tarafından 'Yılın Sporcusu' ödülüne layık görüldü.

Eşi Wanda Nara ile beraber katılan Arjantinli yıldız, ödül törenine damga vurdu.

TEOMAN VE ICARDI AYNI KAREDE

Türkiye'nin tanınan ünlü sanatçılarından Teoman ve oyuncu Burak Özçivit ile aynı karede yer alan Icardi, sosyal medyada gündem oldu.

Sporseverler kısa sürede viral olan fotoğrafa binlerce yorum yaparak tebessüm ettiren sözler kullandı.

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