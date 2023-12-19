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    • Haberler > Spor > Şaka değil gerçek! Binlerce kişi bu fotoğrafa inanamadı! Icardi, Teoman ve Burak Özçivit gündem oldu

    Şaka değil gerçek! Binlerce kişi bu fotoğrafa inanamadı! Icardi, Teoman ve Burak Özçivit gündem oldu

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Şaka değil gerçek! Binlerce kişi bu fotoğrafa inanamadı! Icardi, Teoman ve Burak Özçivit gündem oldu
    Mauro Icardi, Galatasaray, Burak Özçivit

    GQ Türkiye tarafından 'Yılın Sporcusu' ödülüne layık görülen Mauro Icardi'nin sosyal medyada yayılan fotoğrafı kısa sürede viral oldu. Arjantinli yıldızın Teoman ve Burak Özçivit ile aynı karede görüntülenmesi gündem oldu.

    Galatasaray'ın Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, Türkiye'de ilgi odağı olmaya devam ediyor.

    Attığı gollerle yıldızlaşan Icardi, GQ Türkiye tarafından 'Yılın Sporcusu' ödülüne layık görüldü.

    Eşi Wanda Nara ile beraber katılan Arjantinli yıldız, ödül törenine damga vurdu.

    Şaka değil gerçek! Binlerce kişi bu fotoğrafa inanamadı! Icardi, Teoman ve Burak Özçivit gündem oldu

    TEOMAN VE ICARDI AYNI KAREDE

    Türkiye'nin tanınan ünlü sanatçılarından Teoman ve oyuncu Burak Özçivit ile aynı karede yer alan Icardi, sosyal medyada gündem oldu.

    Sporseverler kısa sürede viral olan fotoğrafa binlerce yorum yaparak tebessüm ettiren sözler kullandı.

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    Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Alanyaspor maçı öncesi taktığı Ay-yıldızlı bilekliği ile gündem olmuştu.

     

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