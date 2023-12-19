Burak Özçivit’ten Gazze’ye destek mesajı! Sözleri geceye damga vurdu

19 Aralık 2023 09:45 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 09:47

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

GQ Türkiye Men of the Year 2023 Ödülleri dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Pek çok ünlü ismin katıldığı gecede, ödül alan Burak Özçivit, Gazze konuşmasıyla herkesi duygulandırdı.

Şükrü Özyıldız’ın sunuculuğunu yaptığı; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla yaşama özgünlük katan isimler ödüllendirildi. İş, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimlerin bir araya geldiği gecede ‘10. Yıl Özel Ödülü” Burak Özçivit’e sunuldu.

“ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİR DÜNYAYI KABUL ETMİYORUM”

Sahneye ödül almak için çıkan Burak Özçivit, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaptığı soykırıma sessiz kalmadı. Çocukların öldürüldüğü bir dünyayı kabul etmediğini vurgulayan Özçivit, konuşmasında şunları söyledi:

“Ödülleri bireysel olarak almayı anlayabiliyorum ama ben hiçbir zaman ödülleri bireysel olarak almayı sevmiyorum, ekibim adına almak istiyorum. Yaklaşık 6 yıldır Kuruluş Osman ailesiyle birlikteyim, o yüzden ödülü de onlar adına kabul ediyorum. Onlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Bizler dizilerde oynuyoruz, sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde yayınlanıyor ve müthiş bir ilgiyle takip ediliyor. O yüzden sadece Türkiye bazlı değil dünya çapında da bununla ilgili baz şeyler söylemek istiyorum. En başta iki evlat sahibi olarak çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı ben şahsım adına kabul etmiyorum. İnşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere demek istiyorum.”

Özçivit’in yaptığı bu duygusal konuşma sonrası salonda alkış tufanı koptu.