25 Aralık 2023 16:54 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:56

Fenerbahçe ve Galatasaray, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

Zorlu mücadele Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu maça 4 gün kala maç biletlerinde yüzde 50 indirim yaptıklarını duyurdu.

Sporseverler Cumhuriyetin 100. yıl anısına final maçının Türkiye'de oynanması yönünde çağrıda bulunsa da TFF geri adım atmamıştı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının biletleri %50 indirimli olarak satışa devam ediyor.