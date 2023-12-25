25 Aralık 2023 16:22 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 17:05

Bakan Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni"ne katıldı.

Bakan Bak, törende yaptığı konuşmada, Türk sporunu geliştirmek ve ilerletmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Gelecek yılın spor için yoğun geçeceğini anlatan Bak, "Gündemimizde olimpiyatlar var. 2024 Olimpiyat Oyunları'na çok az bir süre kaldı. Amacımız Türkiye'yi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda en iyi şekilde temsil etmek. Buna göre hedeflerimiz ve federasyonların çalışmaları var. Gündemimizde İtalya ile birlikte organize edeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı var. Grubunu lider bitirerek Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidecek genç bir milli takımımız var. Onlardan da çok şey bekliyoruz. Bu takımın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. 2024 yılı spor için çok yoğun olacak." diye konuştu.

“DÜNKÜ DERBİ KİMSEYİ TATMİN ETMEDİ”

Bakan Bak, 0-0 biten derbiden memnun kalmadığını belirterek, "Dünkü derbide oynanan futbol taraftarları ve kimseyi tatmin etmedi. Taktik savaşı şeklinde geçti. Süper Kupa'da oynanacak derbi maçın sonunda kupa olacağı için iyi oynayan kazansın diyoruz. Başarılar diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN SPORUN İÇİNDEN GELMESİ EN BÜYÜK ŞANSIMIZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin son 22 yılda tesisleşmede ortaya koyduğu vizyon ve attığı adımlarla dünya ve Avrupa'nın en önemli organizasyonlarını yapacak yeteneğe sahip olduğunu gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, spor salonları, havuzları, stadyumlarıyla müthiş bir çıkış ortaya koydu. Bunun sonucunda da 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte organize edecek. Bu hazırlıklarımızı yapacağımız önemli organizasyonlardan biri. Bunun yanında pek çok dünya ve Avrupa şampiyonaları, uluslararası turnuvalar yapılacak. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi en büyük şansımız. Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor."