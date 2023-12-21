Rekor denedi, vekiller Genel Kurul'da 'Bak'akaldı! 1,5 saatlik konuşmayı 35 dakikada bitirdi

21 Aralık 2023 05:50 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 05:54

HABER MERKEZİ / ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Osman Aşkın Bak, normal tempoda 1,5 saat sürecek konuşmasını ‘hızlandırılmış’ şekilde yaparak 35 dakikada tamamladı. Kürsüde, hızlı konuşmasından kaynaklı, sözlerinin büyük bölümünün anlaşılmadığı Bak’a muhalefet milletvekillerinden “Hangi dilde konuşuyorsunuz, anlamıyoruz. Boğulacaksınız yavaş” diye laf atanlar oldu. Genel Kurul’da gülüşmelere neden olan bu konuşma sırasında, sesinin kısılması ve nefessiz kaldığı anlarda, AK Parti ve MHP milletvekillerinden ise zaman zaman ‘su içmesi’ yönünde tavsiyeler geldi.

Konuşmasını tamamlayıp kürsüden indikten sonra, oturumu yöneten TBMM Başkan Vekili Celal Adan “Bir kere, değerli milletvekilleri, bütçenin en çok alkışlanan bakanı Osman Bakan. Bir şeye daha şahitlik yaptık, tek nefes tam otuz beş dakika konuştu. Eğer yavaş yavaş okusaydı bir buçuk saat konuşması lazımdı” dedi. Bakan Bak, kendisine laf atan milletvekillerine ise kendisini ‘Hızlı, genç, dinamik ve enerjik’ sözleri ile tanımlayarak cevap verdi.

"BAKANIMIZ MECLİS'İ ÇOK ÖZLEMİŞ"

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül de “Osman Aşkın Bakan’ımız Meclis’i çok özlemiş, Genel Kurulu çok özlemiş. Kulise çıkan vekillerimiz ‘Ya, Bakan’ımız ne dedi? Vallahi ne dedi? Ama çok güzel konuştu’ diye… Herhâlde herkes böyle” diyerek espri yaptı.

İyi Parti Grup Başkan Vekili Dursun Müsavat Dervişoğlu da “Keşke önceden haber verseydi de Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmesini temin edebilmek bakımından ön hazırlığı yapmış olsaydık” dedi.