Kredi Yurtlar Kurumunun kapasitesi artacak! Hedef 1 milyon

21 Aralık 2023 05:33 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 05:33

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını gidermek için yeni yurt inşaatlarının devam edeceğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Bak, bu yıl Türkiye genelinde, toplam 62 bin 506 yatak kapasiteli 60 adet yurdun hizmete alındığını kaydetti. Toplam 956 bin 580 yatak kapasiteli 840 öğrenci yurduna ek olarak önümüzdeki yıl, 106 bin 500 yatak kapasiteli 96 yurdun yapım, ihale ve proje çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bak “İnşallah 2024 yılı sonunda 1 milyon kapasiteye ulaşmış olacağız. Dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt hizmetini gençlerimize sunuyoruz. Bu yıl başvuran öğrencilerimizin yüzde 97’si yurtlarımıza yerleşti. Yerleştirme sürecimiz devam ediyor. Depremden etkilenen öğrencilerimizin tümünü öncelikli gruba dâhil ederek yurtlarına yerleştirdik. 36 ülkenin nüfusundan daha büyük kapasiteye sahip bir yurt sistemi yönetiyoruz. Altyapıyı daha da güçlendirmek adına gece gündüz emek veriyoruz” dedi.

DEPREM BÖLGESİNE YENİ YURT

Deprem bölgesindeki yurt çalışmaları hakkında bilgi veren Bak “Dört ilimizde 5 bin 980 yatak kapasiteli altı yurdumuzun yapımı devam ediyor. Dokuz ilimizde ise 14 bin 250 yatak kapasiteli 11 yurdumuzun proje çalışmaları sürüyor. Bu yurtlarımızın tamamlanmasıyla 20 bin 230 kapasiteli 17 yurdumuzu öğrencilerimize kazandırmış olacağız” diye konuştu. Yurtların deprem döneminde depremzede vatandaşların barınmadan, sağlığa her türlü ihtiyacını karşıladığını belirten Bakan Bak, bu süreçte 497 bin 102 depremzede vatandaşın yurtlarda ağırlandığını dile getirdi.

2 BİN 21 PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, bakanlık personellerinin hem pandemi hem de deprem sürecinde yoğun bir özveriyle çalıştığını ifade ederek yeni bir müjde verdi. Bak, önümüzdeki süreçte, 1.701 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2 bin 21 yeni personel alımı gerçekleştireceklerinin bilgisini paylaştı.