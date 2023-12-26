Galatasaray'da 3 ayrılık! Okan Buruk o isimlerin biletini kesti

26 Aralık 2023 12:30 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 12:30

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da devre arası 3 ayrılığın yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sezon başı Leipzig'den kiralanan Angelino, sakatlığı bulunan Sergio Oliveira ve performansıyla beklentilerin altında kalan Tanguy Ndombele ile iplerin kopma noktasına geldiği öğrenildi.

Angelino'nun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen Sarı-kırmızılılar, Ndombele'nin kiralık sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

SERGIO OLİVEİRA DA YOLCU

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda salonda yaptığı idman esnasında göğüs kası kopan ve ülkesi Portekiz'e ameliyat olmaya giden Sergio Oliveira'nın da ayrılması bekleniyor.

Yunanistan ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Oliveira'nın fazla süre almamasından dolayı mutsuz olduğu konuşuluyor.

Sakatlığını 2 ay içinde atlatması beklenen Portekizli yıldız bu sezon 20 resmi maça çıkarak 2'şer gol ve asist katkısında bulundu.

Öte yandan Süper Lig'de devre arası transfer dönemi, 11 Ocak-9 Şubat dönemleri arasında olacak.