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    Galatasaray'da 3 ayrılık! Okan Buruk o isimlerin biletini kesti

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçecek. Sarı-kırmızılılar hayal kırıklığı oluşturan isimlerin üzerini çizerek yeni oyuncular transfer edecek.

    Galatasaray&#039;da 3 ayrılık! Okan Buruk o isimlerin biletini kesti
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da devre arası 3 ayrılığın yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Sezon başı Leipzig'den kiralanan Angelino, sakatlığı bulunan Sergio Oliveira ve performansıyla beklentilerin altında kalan Tanguy Ndombele ile iplerin kopma noktasına geldiği öğrenildi.

    Angelino'nun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen Sarı-kırmızılılar, Ndombele'nin kiralık sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

    Galatasaray'da 3 ayrılık! Okan Buruk o isimlerin biletini kesti

    SERGIO OLİVEİRA DA YOLCU

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda salonda yaptığı idman esnasında göğüs kası kopan ve ülkesi Portekiz'e ameliyat olmaya giden Sergio Oliveira'nın da ayrılması bekleniyor.

    Yunanistan ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Oliveira'nın fazla süre almamasından dolayı mutsuz olduğu konuşuluyor.

    Galatasaray'da 3 ayrılık! Okan Buruk o isimlerin biletini kesti

    Sakatlığını 2 ay içinde atlatması beklenen Portekizli yıldız bu sezon 20 resmi maça çıkarak 2'şer gol ve asist katkısında bulundu.

    Öte yandan Süper Lig'de devre arası transfer dönemi, 11 Ocak-9 Şubat dönemleri arasında olacak.

    Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayTransfer
    Haberler > Spor > Galatasaray'da 3 ayrılık! Okan Buruk o isimlerin biletini kesti
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