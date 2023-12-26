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    Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim'den ilk açıklama

    Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Yarın Yunanistan'a gidecek olan Terim'den ilk açıklama geldi.

    Panathinaikos&#039;un yeni teknik direktörü Fatih Terim&#039;den ilk açıklama
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yunanistan'ın köklü takımlarından Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, yarın sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gidecek.

    Gazeteci Ertuğrul Özkök'e iddialarla ilgili konuşan Fatih Terim, anlaşmayı doğruladı. Terim, “Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina’ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum.” dedi.

    Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim'den ilk açıklama

    FATİH TERİM'İN PANATHINAKOS'TAKİ TEKNİK EKİBİ BELLİ OLDU

    Terim'in ekibinde Necati Ateş, Şükrü Hanedar, Mert Çetin, Eray Öztürk ve bir yardımcı antrenör olacak.

    Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

    Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fatih TerimPanathinaikos
    Haberler > Spor > Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim'den ilk açıklama
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