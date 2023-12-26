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Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! Kulüpten ilk açıklama geldi
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam, resmi imzayı atmak için yarın sabah Yunanistan'a gidecek.
Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu. Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran 70 yaşındaki teknik adam, Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllığına prensip anlaşmasına vardı.
FATİH TERİM İMZAYI ATMAYA GİDİYOR
Terim, yarın sabah resmi imzaları atmak için Yunanistan'a gidecek. Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde 15 haftada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fatih Terim, daha önce yurt dışında İtalya Serie A'da Fiorentina ve Milan'ı çalıştırmıştı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi