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Fatih Terim, Panathinaikos'a imza attı: Acun Ilıcalı maç yayınları için devreye girdi
Fatih Terim'in Yunanistan'ın köklü takımlarından Panathinaikos ile anlaşmasının ardından Acun Ilıcalı devreye girdi. Ilıcalı'nın maçların yayın haklarını alacağı iddia edildi.
Yunanistan'ın köklü takımlarından Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, yarın sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gidecek.
Gazeteci Ertuğrul Özkök'e iddialarla ilgili konuşan Fatih Terim, anlaşmayı doğruladı. Terim, "Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina’ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum." dedi.
ACUN HAREKETE GEÇTİ
TV8.5'un sahibi Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in çalıştıracağı Panathinaikos'un maçlarını kanalda yayınlatmak için harekete geçti.
Anlaşma sağlanırsa Terim yönetimindeki Panathinaikos'un maçları TV8.5'ta yayınlanacak.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi