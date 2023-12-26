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    Fatih Terim, Panathinaikos'a imza attı: Acun Ilıcalı maç yayınları için devreye girdi

    Fatih Terim'in Yunanistan'ın köklü takımlarından Panathinaikos ile anlaşmasının ardından Acun Ilıcalı devreye girdi. Ilıcalı'nın maçların yayın haklarını alacağı iddia edildi.

    Fatih Terim, Panathinaikos&#039;a imza attı: Acun Ilıcalı maç yayınları için devreye girdi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yunanistan'ın köklü takımlarından Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, yarın sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gidecek.

    Gazeteci Ertuğrul Özkök'e iddialarla ilgili konuşan Fatih Terim, anlaşmayı doğruladı. Terim, "Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina’ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum." dedi.

    ACUN HAREKETE GEÇTİ

     TV8.5'un sahibi Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in çalıştıracağı Panathinaikos'un maçlarını kanalda yayınlatmak için harekete geçti.

    Anlaşma sağlanırsa Terim yönetimindeki Panathinaikos'un maçları TV8.5'ta yayınlanacak.

    Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AcunFatih Terim
    Haberler > Spor > Fatih Terim, Panathinaikos'a imza attı: Acun Ilıcalı maç yayınları için devreye girdi
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