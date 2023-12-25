25 Aralık 2023 17:36 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 17:38

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2023 yılında en çok konuşulan ünlü isimlerini açıkladı. Listenin başında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat geldi

2023 YILININ EN POPÜLER ÜNLÜLERİ BELLİ OLDU

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 2023 yılının en çok aranan isimlerini sıraladı. Listenin ilk sıralarında ise Dilan Polat, Acun Ilıcalı ve Haluk Levent gibi isimler geldi.

10 kişinin yer aldığı listenin başında 74.961 habere konu olan Dilan Polat geldi. Eşi Engin Polat ile vergi kaçakçılığı ve kara para suçlamasıyla kasım ayında tutuklanan Polat, 2023 yılında 238.326.324 okunma sayısına ulaştı. Polat'ı 69.262 habere konu olan Acun Ilıcalı takip etti.

Listenin 3. sırasında 52.868 habere konu olan Haluk Levent geldi. Onu ise 40.139 habere konu olan Serenay Sarıkaya takip etti.

Sene başında 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitiren ve sonrasında ortak arkadaşları ve partneri olan Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu, 28.085 haberde yer alarak listenin 5. oldu.

Listenin 6. sırasında 25.157 haberle Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel geliyor. Listenin 7. sırasında 24.958 haberler Mert Ramazan Demir, 8. sırasında 17.088 haberle Hadise, 9. sırasında 15.855 haberle Mehmet Ali Erbil yer aldı. Listenin 10. sırasında ise 13.485 haberle Metin Uca bulunuyor. Sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca, 17 Kasım'da hayatını kaybetmişti.