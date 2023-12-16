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    • Haberler > Spor > Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması; yeni bir sözleşme teklif etmedik

    Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması; yeni bir sözleşme teklif etmedik

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Trabzonspor&#039;dan Bakasetas açıklaması; yeni bir sözleşme teklif etmedik
    Trabzonspor, Bakasetas

    Trabzonspor'un Yunan yıldızı Tasos Bakasetas sezon sonu takımdan ayrılabilir... Bordo-Mavili yönetimin önerdiği sözleşmeyi kabul etmeyen 30 yaşındaki futbolcuya yeni bir sözleşme sunulmadığı açıklandı.

    Trabzonspor'un "Çilingir" lakalıp Yunan yıldızı Bakasetas'la ayrılık kapıda... Bordo-Mavililer, sözleşmesi sezon sonu bitecek tecrübeli futbolcuya önerdiği sözleşmelerin haricinde yeni bir sözleşme teklifi sunmadığını açıkladı.

    Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir." ifadesine yer verildi.

    Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a, daha önce kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıkladığı ve kabul edilmediğini belirttiği iki farklı sözleşme teklifi sunmuştu.

    Bakasetas bu sezon Süper Lig'de 13 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı

    İSTANBULSPOR HAZIRLIKLARI

    Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi.

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