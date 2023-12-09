Trabzonspor'un bitmeyen aşkı Davy Klaassen

9 Aralık 2023 06:31 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 06:34

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig yarışında geride kalan Trabzonspor; bu sezonki hedefini Avrupa kupalarına katılmak ve Türkiye Kupası’nı kazanmak olarak belirledi. Teknik direktör Abdullah Avcı, devre arasında yapılacak transferlere yoğunlaştı. Sezon başında ismi sık sık Trabzonspor ile anılan Davy Klaassen, yeniden gündeme geldi. Ajax’tan İnter’e geçen 30 yaşındaki orta saha, aradığı ortamı Milano’da bulamadı. İnter’de üç maça çıkabilen Klaassen’in, oynamak istemesi Trabzonspor’un elini güçlendiriyor.

İNTER BEDELSİZ ALDI

İtalya’dan Tutto Sport’ta yer alan haberde Klaassen’in İnter’den ayrılmayı kafasına koyduğu ve Hollandalı yıldızla Trabzonspor’un ilgilendiği yazıldı. Hamsik’in ardından yıldız oyuncunun boşluğunu bir türlü dolduramayan bordo mavililer, Klaassen’i kadrosuna katarak takımı güçlendirmek istiyor. Karadeniz ekibinin, bedelsiz olarak transfer etmek istediği yıldız oyuncuyla ilgili şartların araştırıldığı, İnter’in ikna olması hâlinde transferin bitirileceği belirtildi.

SERBEST KALIYOR

Trabzonspor’un gündemine gelen Davy Klaassen’in İnter ile olan sözleşmesi Haziran 2024’te sona erecek. İtalyan ekibi Hollandalı yıldızı devre arasında da bırakabilir. Hollanda Millî Takımı’nın formasını 41 maçta giyen Klaassen, merkez orta saha olarak görev yapıyor.

GAZİANTEP’E BİLENİYORLAR

Trabzonspor, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı nezaretinde yapılan idmanda bordo mavili oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.