Abdullah Avcı telefona gelen mesajı paylaştı! Trabzonspor camiasına ilk kez açıkladı

5 Aralık 2023 15:00 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 15:01

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp dergisine röportaj verdi.

Kasım ayı sayısına özel açıklamalar yapan Avcı, yeniden dönüşüyle ilgili sürpriz çıkışlarda bulundu.

ABDULLAH AVCI: FUTBOLSUZ NEFES ALAMAM

Süper Lig şampiyonluğu yaşattığı Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra bir müddet dinlemek istediğini belirten Abdullah Avcı, "Sonrasında ne yapacağıma karar vermek niyetindeydim. Ama futbolsuz nefes alamam ben. Tatilde bile eski maçları seyrederim. Kütüphanem eski futbol efsanelerinin kitaplarıyla doludur. Yani benim dinlenmem bile futboldur" dedi.

ABDULLAH AVCI: ERTUĞRUL DOĞAN KISA BİR MESAJ ATTI

Bordo--mavili kulüpten ayrı kaldığı süre boyunca kendisini arayıp fikir almak isteyen herkese sohbet kapısını açık tuttuğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Doğrularımı zaman içerisinde keşfettiğim hatalarımdan çıkardığım derslerimi, modern futbolu nasıl gördüğümü, analizlerimi, kulüp seviyesinde ya da milli takım seviyesinde nasıl ileri gidebileceğimizi kendime göre anlattım. Sonra bir gün Ertuğrul Doğan kısa bir mesaj attı. O zaman anladım ki içimde bir yerlerde Trabzon tutkusunu halen atamadığım bir şeyler var. Burada bir şampiyonluk yaşadık ve birçok teknik adam için bu yeteri kadar büyük bir mesele ama o mesajı okur okumaz aklımdan geçen ilk şey, 'bir kez daha yapabiliriz' oldu" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI: HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Gelecek sezon için planlar yaptıklarını dile getiren Abdullah Avcı, "Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Farklı değil ama şimdi başka bir seviye. Telefi etmemiz gereken işler var. Daha iyi olmamız gereken alanlar var. Ligde anlayış olarak ben dahil hepimizin adapte olmamız gereken yeni bir seviye var. Önümüzde Türkiye Kupası gibi önemli bir hedef de var. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bunları yaparken de önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız. Önümüzdeki sezon en tepeye oynamak için planlamamızı yapmaya başladık." görüşlerini aktardı.