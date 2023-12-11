Avcı'yla 100. lig maçında Trabzonspor'un yüzü güldü

11 Aralık 2023 06:23 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 06:27

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ö. ÇETİN ENGİN'İN HABERİ - Trabzonspor ilk yarıda birinci bölgeden ikincisine topu taşımakta çok güçlük çekti. Bunun normal sonucu olarak olgun atak geliştirmekte zorlandılar. Daha çok Visca üzerinden rakip kaleye indiler. Bu düşünce de topu Onuachu ile buluşturmak üzerine kuruluydu. Trezeguet daha çok bir sprint ve son vuruş oyuncusu çünkü. Hâliyle Onuachu sık sık fırsat yakaladı. Fakat ev sahibinin kalecisi Nita ilk yarıda geçilmez kaleye döndü.

ÇİLİNGİR TREZEGUET

Bordo mavililer ikinci yarının başında Trezeguet ile golü bulunca ev sahibinin oyun planları da değişti. Gol atmak zorundaydılar. Bu da kompakt defans anlayışlarını zedeleyecekti. En azından ani gelişen rakip ataklarında yerleşim problemleri çekeceklerdi. İşte bu ataklardan birinde Bakasetas uzaktan avladı Nita’yı. Hedeflediği yer ve vuruş hızı düşünülürse o topa birkaç tane Nita olsa yetişemezdi.

DENİS'İN KLAS VURUŞU

Sumudica son yarım saatte çift forvete döndü. Bütün riskleri aldı. İkinci yarıda Trezeguet-Bakasetas paslaşmalarının arttığını da gözlemledik. Yani Trabzon’un sol kanadı da işlerlik kazandı. Bu da daha çok pozisyon getirdi. Trezeguet’nin ikinci golünde Enis’in payı, Djilobodji’nin hatası vardı. Bu oyuncunun F.Bahçe maçında da yer ve adam tutma hataları oldu. Futboluyla sivrilen Denis’in frikik golündeki vuruş kalitesi dikkat çekiciydi.

KUPA'DAN AVRUPA'YA

Maçı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Oyuncularım plana çok sadık kaldı. Edin Visca’nın asistleri gol olsa 6-7 asist yapabilirdi. İyi, güçlü ve büyük bir aileyiz. Bunu devamlı, istikrarlı bir hâle getirmek için çalışacağız. Bize biraz sabır gerekiyor” derken, “Ligin ilk iki sırası ayrılmış durumda. Gerçekçi olmak gerekirse hedefi Avrupa kupalarına gidebilmek ve Türkiye Kupası olarak koymalıyız” sözlerini kullandı.