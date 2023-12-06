Trabzonspor Kupa'da 3 golle turladı! Çorum FK 4. Tur'da veda etti

6 Aralık 2023 23:02 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 23:57

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

FOUNTAS GOLLE TANIŞTI

Bordo-Mavililer 3. dakikada golü buldu. Sağ çaprazdan ceza alanı son çizgisine inen Edin Visca'nın yerden pasında yeni transferlerden Fountas, gelişine yerden düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0

Çorum 16. dakikada beraberliği sağladı. Ahmet İlhan Özek sağ çaprazdan ceza alanı girerek topu altı pas içerisindeki Verheydt'in önüne çıkardı. Hollandalı forvet ayağını uzatarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

ENİS DESTAN FORMA ŞANSINI İYİ KULLANDI

Trabzonspor 19. dakikada üstünlüğü tekrar sağladı. Bakasetas'ın pasında savunmanın arkasında Enis Destan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 2-1

61. dakikada fark 2'ye çıktı. Fountas'ın soldan ortasında, Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Ali Türkan'dan dönen topu Bakasetas, filelere yolladı: 3-1

ABDULLAH AVCI'DAN KUPA ROTASYONU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çorum FK ile oynanan maçta kadroda büyük bir değişim yaptı. Ligde oynanan son Kayserispor maçının 11’inden Uğurcan, Baniya, Eren ve Visca’yı sahaya süren Avcı, bu maçtan farklı olarak Mehmet Can, Benkovic, Mendy, Umut Güneş, Fouantas, Bakasetas ve Enis Destan olmak üzere 7 oyuncuya da 11'de şans verdi.

Trabzonspor ile Çorumspor arasında oynanan maçta seremoniye Başkan Ertuğrul Doğan’ın özel davetlisi olarak şehit ailelerinin çocukları çıktı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Cem Özbay

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Dk. 81 Larsen), Mendy, Umut Güneş (Dk. 64 Abdülkadir Ömür), Bakasetas (Dk. 64 Bardhi), Visca (Dk. 70 Teklic), Fountas (Dk. 70 Berat Özdemir), Enis Destan

Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Atakan Cangöz, Berkay Can Değirmencioğlu (Dk. 28 Atakan Akkaynak), Adem Doğan, Süleyman Luş, Murat Yıldırım (Dk. 72 Ologo), Suat Kaya, Massis, Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Nalepa), Ahmet İlhan Özek (Dk. 62 Eren Aydın), Verheydt (Dk. 72 Ahmet Sağat)

Goller: Dk. 3 Fountas, Dk. 19 Enis Destan, Dk. 61 Bakasetas (Trabzonspor) Dk. 16 Verheydt (Ahlatcı Çorum Fk)

Sarı kartlar: Dk. 12 Bakasetas, Dk. 36 Umut Güneş (Trabzonspor) Dk. 12 Atakan Cangöz (Ahlatcı Çorum FK)