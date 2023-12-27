Fatih Terim’in Panathinaikos’tan alacağı maaş ortaya çıktı! Son 10 yılın en yüksek rakamı verildi

27 Aralık 2023 17:37 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 17:53

Fatih Terim'in Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşma sağlaması sonrası maaşı merak konusu oldu.

Yunan basınından konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Terim'in maaşının, eski hoca Ivan Jovanovic'in aldığı ücret ile benzer olacağı aktarıldı.

SON 10 YILDA TEKNİK DİREKTÖRE VERİLEN EN YÜKSEK ÜCRET

Yunanistan'da daha önce çıkan haberlerde Ivan Jovanovic'in bonuslar hariç 900 bin euro net ücret kazandığı bildirilmişti. Bu rakamın, Panathinaikos'un son 10 yılda bir teknik adama verdiği en yüksek maaş olduğu vurgulanmıştı.

Buna göre Terim'in de bonuslar hariç yaklaşık 1 milyon euro (32.5 milyon TL) alacağı öne sürülüyor.

Terim, hedefinin Panathinaikos'u şampiyon yapmak olduğunu kaydetti.

Terim, Yunanistan'ın başkenti Atina'da, özel uçakla geldiği Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Panathinaikos yetkililerince karşılandı.

Deneyimli teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Panathinaikos Başkanı ile İstanbul'daki görüşmeleri için şunları söyledi:

"Karşılıklı elektriğimiz tuttu. Kendisi çok kibar davrandı. Karşısındakini çok mutlu eden, onore eden bir şekilde davrandı. Kendisine teşekkür ederim. Ne istediğini bilen, ne olmasını da ifade eden bir toplantı oldu. Onun için ben de çok fazla düşünmeden 'peki' dedim."

“ŞAMPİYON YAPMAYA GELDİM”

Yunanistan ligini yakından takip ettiğini kaydeden Terim, çok fazla zaman olmadığı için amacının bir an evvel antrenmana başlayarak eksiklikleri belirlemek olduğunu ifade etti.

Terim, ligin liderinden bir puan geride olan Panathinaikos'un uzun zamandır şampiyon olamadığına dikkati çekerek, "Ben de buraya Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldim. Ben imzalarımı sadece kalemle atmam, imzalarımı kalbimle de atarım. Panathinaikos'un da benim için öyle bir çalışma ortamı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Yunanistan'da dört takım arasında süren bir rekabet ortamı olduğunu aktaran Terim, "Rakiplerimiz hem kaliteli hem güçlü. Saygı duyuyoruz ama Panathinaikos olarak biz de uzun yıllar şampiyonluğa hasret kalmışız. Avrupa'ya hasret kalmışız. Dolayısıyla, hedefler çok açık." ifadelerini kullandı.