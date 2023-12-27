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    Ve Fatih Terim Yunanistan'a gitti! Panathinaikos'a imza atacak

    Şampiyonluk yarışında bulunan Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan'a gitti

    Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, bu ülkeye gitti.

    Deneyimli teknik adam, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti.

    Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Terim, "Seviyorum sizi. Sevgiler. Söyleyeceğim birçok şey olacak ama şimdi değil." ifadelerini kullandı.

    Fatih Terim, akşam saatlerinde Panathinaikos'la ilk antrenmanına çıkacak.

    Tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Necati Ateş, Tuğberk Tanrıvermiş ve Mert Çetin yer alacak.

    Ve Fatih Terim Yunanistan'a gitti! Panathinaikos'a imza atacak

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Spor > Ve Fatih Terim Yunanistan'a gitti! Panathinaikos'a imza atacak
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