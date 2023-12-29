Fatih Terim Panathinaikos’a nasıl transfer oldu? Her şey Acun Ilıcalı’nın İstanbul’daki evinde başladı

29 Aralık 2023 11:40 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 11:44

Yunanistan Süper Ligi ekibi Panatinaikos, Fatih Terim'i teknik direktör koltuğuna getirdi. Ligde 13 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Yunan ekibi, tecrübeli çalıştırıcı için yarın basın toplantısı düzenleyecek.

“PANATHİNAİKOS BAŞKANI’NA PROGRAM SATIYORUM”

Ünlü iş insanı ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Patronlar Dünyası'na transferin perde arkasını anlattı.

Ilıcalı, Yunanistan'da iş yaptıkları için Panathinaikos Başkanı Alafouzus'u tanıdığını söyledi ve “Başkanı Giannis Alafouzus da Fatih Terim de çok yakın dostum. Giannis Alafouzus’un sahibi olduğu SKAİ TV’de Mr. Survivor programını çekiyoruz. Program 6 yıldır 1 numarada. Tanışıklığımız bu programla başladı. Kendisiyle Survivor dışında herhangi bir iş ortaklığımız yok.” dedi.

“TRANSFER BENİM EVİMDE GERÇEKLEŞTİ”

Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in Panathinaikos ile anlaşmasında aracı olduğunu söyledi.

“Panathinaikos Başkanı Alafouzus ile görüşürken Fatih Terim’in adı gündeme geldi. Bu transferde evet aracı oldum. Transfer görüşmesi de İstanbul’da benim evimde gerçekleşti. Sonuç olarak ikisi de yakın dostum. Fatih Terim gibi geçmişi başarılarla dolu bir teknik direktörün transferinde etkim olduysa ne mutlu bana.”

“BAŞARIYA AÇLAR, FATİH TERİM’İ TRANSFER ETMELERİ NORMAL”

“Panathinaikos geçen yıl 10 puan öndeyken şampiyonluğu verdi. Evet şu an ligde ikinci sıradalar ama derbi kazanamadılar. 14 senedir şampiyon olamamış bir takım Panathinaikos. Şampiyonlar Ligi’ne gidemediler Avrupa Ligi’nde gruplarda sonuncu oldular. Savaşın olduğu İsrail takımı Maccabi Haifa’ya evinde yenildi. Panathinaikos başarıya aç bir takım. Durum böyleyken Avrupa’da birçok başarıya imza atmış, kendini kanıtlamış Fatih Terim’i transfer etmeleri gayet normal.”