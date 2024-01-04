Yunan basını Fatih Terim'e hayran kaldı! 'Rakibini boğdu, nefes aldırdı'

4 Ocak 2024 12:33 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 12:33

Geçtiğimiz hafta Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, ilk maçında PAS Giannina'yı 2-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Atina macerasına zaferle başlayan Terim, Yunan basınının ilgisini çekti.

'FATİH TERİM NEFES ALDIRDI'

Gazzetta: PAS Ioannina'yı Fotis Ioannidis ve Toni Vilena'nın golleriyle 2-0 mağlup eden Panathinaikos, Fatih Terim dönemine galibiyetle başladı. Fatih Terim, ilk maçına çıkarken Panathinaikos ilk yarının patronuydu. Mücadelede ilk yarı aralıklarla hızlı oynayan, PAS Ioannina yarı sahasına kolay geçmeyi başaran Panathinaikos'un hakimiyetinde geçti. Panathinaikos ikinci yarıya da hırslı başladı ve farkı 2'ye çıkardı.

Sportal: Türk teknik direktör, oyuncuları korumak ve olası eleştirilerden kaçınmak için üç puan istiyordu. Açıkçası Terim hiçbir şey değiştirmedi ve değiştiremezdi de. Ancak oyuncuların psikolojisini canlandırdı ve daha özgür davrandılar.

SDNA: Rahat ve basit. Terim'in ilk maçında Panathinaikos, PAS Ioannina'yı 2-0 yendi. Panathinaikos oyuna öfkeli bir şekilde başladı, baskı yaptı ancak birbiri ardına fırsatları kaçırdı. Panathinaikos'un oyuncuları top çaldı, rakibini boğdu ve rakibe şansının olmadığını daha ilk andan itibaren ona hissettirdi.

Sport24: Fatih Terim'in yedek kulübesindeki ilk maçında Panathinaikos için hedef, strese girmeden kolay bir galibiyetti. Yeşiller, 2-0 galip gelerek Türk koçun sahada ne istediğinin işaretlerini verdi ve elbette daha çok çalışmak için zaman kazandı.

GOAL: Terim ilk maçındaki galibiyetle nefes aldırdı.

NEWSBEAST: Terim'den ilk maçında 2-0'lık zafer.

SPORTIME: Terim damgasını vurdu. Panathinaikos rakibini zorlanmadan geçti.

ONSPORTS: Bu Terim'in yedek kulübesindeki ilk maçıydı. Panathinaikos kolay bir şekilde kazandı.