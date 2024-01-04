Lucescu, Fatih Terim'in Panathinaikos’a gitmesini yorumladı: Oğlum Terim’e yenilmez

4 Ocak 2024 09:37 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 09:41

Dinamo Kiev’den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Mircea Lucescu, gündemi değerlendirdi. Şu anda ailesiyle vakit geçirdiğini ve teklifleri sezon başına göre değerlendireceğini belirten Rumen isim, Fatih Terim’in Panathinaikos’un başına geçmesiyle ilgili “Fatih Terim’i Türkiye’de derbilerde mağlup ederek Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşımıştım. Terim’in şimdi de rakibi oğlum Razvan (PAOK). Razvan’ın Terim’e karşı maç kaybedeceğini sanmıyorum” diye konuştu.

TÜRKİYE'DE OLMALI

Türkiye Futbol Federasyonunun davetlisi olarak Riyad’a Süper Kupa maçı için gittiğini ancak organizasyondaki bazı aksaklıklar sebebiyle müsabakanın ertelendiği vurgulayan Lucescu “Süper Kupa maçı Türkiye dışında oynanmamalı. Bence Ankara’da olabilir, Antalya ve İzmir de final için uygun. Suudi Arabistan’da ertelenen maçta çok az seyirci vardı. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarının tıklım tıklım dolduracağı bir statta final maçı yapılmalı” ifadesini kullandı.

SAVAŞIN ETKİSİ

78 yaşındaki Mircea Lucescu, ilk defa ailesi ve dostlarına bu kadar geniş bir vakit ayırdığını belirterek “Şu an Bükreş’te keyifli zaman geçiriyorum, torunlarımı seviyorum. Ukrayna’da son sezon çok sıkıntılı geçti. Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi, futbolu da olumsuz etkiledi. Bu süreçte psikolojik olarak da yara aldık. Futboldan kopmuş değilim ancak biraz daha kafamı dinlemek istiyorum” dedi.