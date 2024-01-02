Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Babasına bak oğlunu al! Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayı Bulgaristan'dan

    Mircea Lucescu’nun oğlu Razvan Lucescu için nabız yoklanıyor. Genesio’dan bugün olumsuz haber gelirse, PAOK’u şampiyon yapan Rumen teknik adama gidilecek.

    Babasına bak oğlunu al! Beşiktaş&#039;ın yeni teknik direktör adayı Bulgaristan&#039;dan
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta teknik direktör konusunun bu hafta netleşmesi beklenirken adaylar arasına sürpriz bir isim eklendi. Eski teknik direktörü Mircea Lucescu’dan olumsuz cevap alan siyah beyazlı yönetim, bu defa Rumen teknik adamın oğluna kancayı attı. Yunanistan Süper Ligi’nde PAOK’u çalıştıran 54 yaşındaki Razvan Lucescu ile dirsek teması başlamış durumda. Bugün görüşülecek olan Bruno Genesio ile anlaşma gerçekleşmezse rota Yunanistan’a kırılacak.

    CEZBEDİCİ FAKTÖRLER

    PAOK’la 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Lucescu’nun da Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Rumen teknik adamın, kısıtlı imkânlara rağmen Olimpiakos ve Panathinaikos gibi devlere ligde kafa tutması ve 2019’da şampiyonluğa ulaşması siyah beyazlı yönetimi cezbediyor. Ayrıca Lucescu’nun, Brezilya takımlarıyla ve menajeriyle olan güçlü bağlantısı sayesinde transferde de nokta atışları yapabilmesi, tercih sebebi olarak görülüyor.

    ARANAN STOPER BULGARİSTAN'DAN

    Bulgar basınında yer alan habere göre Beşiktaş’ın, Bulgaristan Ligi ekiplerinden Levski Sofya forması giyen savunma oyuncusu Jose Cordoba ile ilgilendiği belirtildi. Haberde, acil bir stoper arayışında olan siyah beyazlılar’ın 22 yaşındaki Panamalı oyuncu için kulübüne 2,7 milyon avro teklif ettiği kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Mircea LucescuRavzan LucescuBeşiktaş
    Haberler > Spor > Babasına bak oğlunu al! Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayı Bulgaristan'dan
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Devre arasına girildi, Galatasaray'da soru işaretleri arttı! - SporDevre arasına girildi, Galatasaray'da soru işaretleri arttı!Gianluigi Buffon futbolda gidişatı değiştirecek radikal önerisiyle gündemde - SporGianluigi Buffon futbolda gidişatı değiştirecek radikal önerisiyle gündemdeTürk futbolunda bir dönem kapanıyor, 73 yıllık stadın yıkımı yarın başlıyor - SporTürk futbolunda bir dönem kapanıyor, 73 yıllık stadın yıkımı yarın başlıyorMbappe'den transferde ters köşe! Real Madrid'e gitmesi bekleniyordu - SporMbappe'den transferde ters köşe! Real Madrid'e gitmesi bekleniyorduManchester United kalesini devralması beklenen Altay Bayındır'ı üzecek gelişme - SporManchester United kalesini devralması beklenen Altay Bayındır'ı üzecek gelişmeBruno Genesio'nun Beşiktaş'tan alacağı maaş belli oldu - SporBruno Genesio'nun Beşiktaş'tan alacağı maaş belli olduAtletizm dünyası 2024'e cinayet haberiyle girdi - SporAtletizm dünyası 2024'e cinayet haberiyle girdiJosef de Souza yeniden Süper Lig'de! Brezilyalı yıldızın sözleşme detayları belli oldu - SporJosef de Souza yeniden Süper Lig'de! Brezilyalı yıldızın sözleşme detayları belli olduGana Milli Takımı, Afrika Kupası kadrosunu açıkladı! Djiku ve Amartey için karar verildi - SporGana Milli Takımı, Afrika Kupası kadrosunu açıkladı! Djiku ve Amartey için karar verildiMourinho'nun Trabzonspor'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! - SporMourinho'nun Trabzonspor'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı!
    Sonraki Haber Yükleniyor...