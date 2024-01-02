Babasına bak oğlunu al! Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayı Bulgaristan'dan

2 Ocak 2024 08:21 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 08:22

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta teknik direktör konusunun bu hafta netleşmesi beklenirken adaylar arasına sürpriz bir isim eklendi. Eski teknik direktörü Mircea Lucescu’dan olumsuz cevap alan siyah beyazlı yönetim, bu defa Rumen teknik adamın oğluna kancayı attı. Yunanistan Süper Ligi’nde PAOK’u çalıştıran 54 yaşındaki Razvan Lucescu ile dirsek teması başlamış durumda. Bugün görüşülecek olan Bruno Genesio ile anlaşma gerçekleşmezse rota Yunanistan’a kırılacak.

CEZBEDİCİ FAKTÖRLER

PAOK’la 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Lucescu’nun da Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Rumen teknik adamın, kısıtlı imkânlara rağmen Olimpiakos ve Panathinaikos gibi devlere ligde kafa tutması ve 2019’da şampiyonluğa ulaşması siyah beyazlı yönetimi cezbediyor. Ayrıca Lucescu’nun, Brezilya takımlarıyla ve menajeriyle olan güçlü bağlantısı sayesinde transferde de nokta atışları yapabilmesi, tercih sebebi olarak görülüyor.

ARANAN STOPER BULGARİSTAN'DAN

Bulgar basınında yer alan habere göre Beşiktaş’ın, Bulgaristan Ligi ekiplerinden Levski Sofya forması giyen savunma oyuncusu Jose Cordoba ile ilgilendiği belirtildi. Haberde, acil bir stoper arayışında olan siyah beyazlılar’ın 22 yaşındaki Panamalı oyuncu için kulübüne 2,7 milyon avro teklif ettiği kaydedildi.