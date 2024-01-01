Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçekleri ortaya çıktı! Kadro dışı kararının nedeni farklıymış

1 Ocak 2024 14:09 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 14:22

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 futbolcudan biri olan Rachid Ghezzal'la ilgili kararın sebebi belli oldu.

Sabah gazetesinde yer alan haberde Ghezzal'ın disiplinsiz bir davranışı olmadığı ancak sözleşmesindeki opsiyon maddesi nedeniyle kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.

OPSİYON MADDESİ CEBİ DÜŞÜNDÜRDÜ

Ghezzal'ın haziran ayında bitecek sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon bulunduğu, 20 maçta forma giymesi halinde bu maddenin devreye gireceği aktarıldı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 12 maçta forma giyen Ghezzal'ı siyah-beyazlıların yeni sezonda kadroda düşünmediği ve ara transferde opsiyon maddesinin kaldırılması için teklif yapacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Bruno Genesio'nun Lyon'da birlikte çalıştığı Ghezzal'i takımda tutmak isteyebileceği iddia ediliyor.