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    Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçekleri ortaya çıktı! Kadro dışı kararının nedeni farklıymış

    Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı 5 oyuncu arasında yer alan Rachid Ghezzal, geçtiğimiz günlerde takımla yeniden çalışmalara başlamıştı. Cezayirli oyuncunun sözleşmesinde maddeden dolayı çıkan iddialar kafa karıştırdı.

    Beşiktaş&#039;ta Rachid Ghezzal gerçekleri ortaya çıktı! Kadro dışı kararının nedeni farklıymış
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 futbolcudan biri olan Rachid Ghezzal'la ilgili kararın sebebi belli oldu.

    Sabah gazetesinde yer alan haberde Ghezzal'ın disiplinsiz bir davranışı olmadığı ancak sözleşmesindeki opsiyon maddesi nedeniyle kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.

    Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçekleri ortaya çıktı! Kadro dışı kararının nedeni farklıymış

    OPSİYON MADDESİ CEBİ DÜŞÜNDÜRDÜ

    Ghezzal'ın haziran ayında bitecek sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon bulunduğu, 20 maçta forma giymesi halinde bu maddenin devreye gireceği aktarıldı.

    Beşiktaş formasıyla bu sezon 12 maçta forma giyen Ghezzal'ı siyah-beyazlıların yeni sezonda kadroda düşünmediği ve ara transferde opsiyon maddesinin kaldırılması için teklif yapacağı kaydedildi.

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Bruno Genesio'nun Lyon'da birlikte çalıştığı Ghezzal'i takımda tutmak isteyebileceği iddia ediliyor.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beşiktaş
    Haberler > Spor > Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçekleri ortaya çıktı! Kadro dışı kararının nedeni farklıymış
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