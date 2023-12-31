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    Aboubakar hedef şaşırttı! Kamerunlu golcünün yeni takımını duyurdular

    Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vincent Aboubakar'a gelen transfer teklifleri ortaya çıktı. Kamerunlu futbolcunun vereceği karar merakla bekleniyor.

    Aboubakar hedef şaşırttı! Kamerunlu golcünün yeni takımını duyurdular
    Spor Haberleri  / TRT Spor

    Beşiktaş'ın kadro dışı kalan futbolcusu Vincent Aboubakar, takımdan ayrılmak için gün sayıyor.

    Yeni teknik direktörün kararını beklemeden gitmesi beklenen Kamerunlu yıldızla ilgilenen takımlar belli oldu.

    Daha önce Suudi Arabistan ya da Katar'a gideceği iddia edilen Aboubakar'a bu defa Brezilya'dan talip çıktı.

    Aboubakar hedef şaşırttı! Kamerunlu golcünün yeni takımını duyurdular

    ABOUBAKAR'A SÜRPRİZ TEKLİF

    TRT Spor'un haberine göre; Luis Suarez’in takımdan ayrılmasının ardından santrfor arayışlarını sürdüren Gremio'nun Aboubakar için teklif yaptığı öğrenildi.

    31 yaşındaki futbolcunun Gremio’nun teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

    Beşiktaş yönetimi teklifleri değerlendirmeye alırken en ciddi teklifin Gremio’dan geldiği ifade ediliyor.

    Öte yandan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Bruno Genesio'nun da Aboubakar ile ilgili vereceği kararın da transfer sürecinde etkili olabileceği konuşuluyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: TRT Spor
    AboubakarBeşiktaş
    Haberler > Spor > Aboubakar hedef şaşırttı! Kamerunlu golcünün yeni takımını duyurdular
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