Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Dünyaca ünlü Fransız hoca İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş 2-1 (6-7) Lyon Maç Özeti İzle, Golleri İzle (BJK Lyon Skoru, Kaç Kaç Bitti)

Beşiktaş Lyon maçı özeti ve golleri ile birlikteyiz. Beşiktaş Lyon maçı özeti ve golleri için haberimizi takip edebilirsiniz. Avrupa’daki tek temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam Fransız ekibi Lyon’u konuk etti. Siyah beyazlı temsilcimiz penaltı atışlarında 7-6 kaybetti. İşte Beşiktaş Lyon maçı detayları...