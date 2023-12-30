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    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Dünyaca ünlü Fransız hoca İstanbul'a geliyor

    Son dakika haberleri... Rıza Çalımbay'ın görevden ayrılmasıyla yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu.

    Beşiktaş&#039;ın yeni teknik direktörü belli oldu! Dünyaca ünlü Fransız hoca İstanbul&#039;a geliyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Teknik direktör arayışlarında sona yaklaşan Beşiktaş, Bruno Genesio ile prensipte el sıkıştı.

    Fransız hocayla yapılan görüşmelerde mutlu sona çok yaklaşan Siyah-beyazlıların kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

    Beşiktaş Kulüp Başkanı Hasan Arat'ın özellikle istediği isim olan Genesio'nun İstanbul'da çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.

    Son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'i çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam, Kasım 2023'te görevinde ayrılmıştı.

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Dünyaca ünlü Fransız hoca İstanbul'a geliyor

    LYON İLE BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ

    Genesio,  2016-2017 sezonunda Lyon'u çalıştırırken Beşiktaş ile Avrupa Ligi'nde karşılaşmıştı.

    İlk maçı evinde 2-1 kazanan Lyon, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybederek maçı penaltı atışlarına taşıdı.

    Fransız ekibi penaltı atışlarında 7-6 galip ayrılarak yarı finale yükselmişti.

    Beşiktaş 2-1 (6-7) Lyon Maç Özeti İzle, Golleri İzle (BJK Lyon Skoru, Kaç Kaç Bitti)
    Oynat

    Beşiktaş 2-1 (6-7) Lyon Maç Özeti İzle, Golleri İzle (BJK Lyon Skoru, Kaç Kaç Bitti)

    Beşiktaş Lyon maçı özeti ve golleri ile birlikteyiz. Beşiktaş Lyon maçı özeti ve golleri için haberimizi takip edebilirsiniz. Avrupa’daki tek temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam Fransız ekibi Lyon’u konuk etti. Siyah beyazlı temsilcimiz penaltı atışlarında 7-6 kaybetti. İşte Beşiktaş Lyon maçı detayları...

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beşiktaş
    Haberler > Spor > Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Dünyaca ünlü Fransız hoca İstanbul'a geliyor
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