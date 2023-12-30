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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Dünyaca ünlü Fransız hoca İstanbul'a geliyor
Son dakika haberleri... Rıza Çalımbay'ın görevden ayrılmasıyla yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu.
Teknik direktör arayışlarında sona yaklaşan Beşiktaş, Bruno Genesio ile prensipte el sıkıştı.
Fransız hocayla yapılan görüşmelerde mutlu sona çok yaklaşan Siyah-beyazlıların kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Beşiktaş Kulüp Başkanı Hasan Arat'ın özellikle istediği isim olan Genesio'nun İstanbul'da çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'i çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam, Kasım 2023'te görevinde ayrılmıştı.
LYON İLE BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ
Genesio, 2016-2017 sezonunda Lyon'u çalıştırırken Beşiktaş ile Avrupa Ligi'nde karşılaşmıştı.
İlk maçı evinde 2-1 kazanan Lyon, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybederek maçı penaltı atışlarına taşıdı.
Fransız ekibi penaltı atışlarında 7-6 galip ayrılarak yarı finale yükselmişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi