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Süper Kupa krizi sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama
Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa'da yaşanan erteleme krizine yönelik açıklamalarda bulunarak sessizliğini bozdu.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesi birçok tartışmayı beraberinde getirdi.
Stadyum görevlilerinin Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin vermediği ve bu nedenle karşılaşmanın ertelendiği belirtilmişti.
MEHMET BÜYÜKEKŞİ: DENK Mİ GETİRİLDİ BİLEMEDİM
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu sabah İstanbul'a dönerek konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Cumhuriyet’ten Arif Kızılıyalın’ın haberine göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye’ye dönüşte “Son 20 gün içinde bir kulüp başkanı FIFA hakemi dövdü, bir başkan Süper Lig takımını sahadan çekti ve Süper Kupa oynanamadı ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim” cevabını verdi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Cumhuriyet
Kaynak: Cumhuriyet