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    Süper Kupa krizi sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama

    Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa'da yaşanan erteleme krizine yönelik açıklamalarda bulunarak sessizliğini bozdu.

    Süper Kupa krizi sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi&#039;den ilk açıklama
    Spor Haberleri  / Cumhuriyet

    Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesi birçok tartışmayı beraberinde getirdi.

    Stadyum görevlilerinin Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin vermediği ve bu nedenle karşılaşmanın ertelendiği belirtilmişti.

    MEHMET BÜYÜKEKŞİ: DENK Mİ GETİRİLDİ BİLEMEDİM

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu sabah İstanbul'a dönerek konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

    Cumhuriyet’ten Arif Kızılıyalın’ın haberine göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye’ye dönüşte “Son 20 gün içinde bir kulüp başkanı FIFA hakemi dövdü, bir başkan Süper Lig takımını sahadan çekti ve Süper Kupa oynanamadı ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim” cevabını verdi.

    Galatasaray kafilesi yurda döndü! Galatasaray taraftarından coşkulu karşılama
    Oynat

    Galatasaray kafilesi yurda döndü! Galatasaray taraftarından coşkulu karşılama

    Fenerbahçe-Galatarasay arasında yapılacak Turkcell Süper Kupa maçı ertelendi.Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi İstanbula döndü.Kulüpler ortak bildiride 'Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.'' açıklamasında bulundu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Cumhuriyet
    Mehmet BüyükekşiSüper Kupa
    Haberler > Spor > Süper Kupa krizi sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama
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