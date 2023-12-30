Süper Kupa krizi sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama

30 Aralık 2023 14:26 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 14:37

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesi birçok tartışmayı beraberinde getirdi.

Stadyum görevlilerinin Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin vermediği ve bu nedenle karşılaşmanın ertelendiği belirtilmişti.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: DENK Mİ GETİRİLDİ BİLEMEDİM

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu sabah İstanbul'a dönerek konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Cumhuriyet’ten Arif Kızılıyalın’ın haberine göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye’ye dönüşte “Son 20 gün içinde bir kulüp başkanı FIFA hakemi dövdü, bir başkan Süper Lig takımını sahadan çekti ve Süper Kupa oynanamadı ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim” cevabını verdi.