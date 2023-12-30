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    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Süper Kupa Finali için provokasyon yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da ertelenen Süper Kupa finalinin ardından yapılan provokasyon içerikli ve suç teşkil eden sosyal medya paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Süper Kupa Finali için provokasyon yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi ertelenmesinin ardından bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    "SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

    Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Adalet Bakanı
    Haberler > Gündem > Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Süper Kupa Finali için provokasyon yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
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