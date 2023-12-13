Hükümet harekete geçiyor! Sporda şiddet yasasında değişiklik sinyali

13 Aralık 2023 17:25 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 17:28

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı. Aldığı darbeyle yere düşen Meler hastaneye kaldırılırken, Faruk Koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Türkiye kadar dünyanın da gündemine oturdu. Hem futbol dünyasından hem de siyasi isimlerden peş peşe mesajlar geldi. Tedavisi tamamlanan Halil Umut Meler bugün taburcu edilerek evine gönderilirken, futbolda şiddeti önlemeye dair yeni adımların atılması için çalışmalar başladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yasaklanan fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerinin, 'caydırıcılık' açısından yeniden değerlendirileceğini belirtti.

CAYDIRICILIK AÇISINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Yeşil sahaları dostluk ve kardeşlik alanı haline getirmek için el birliği ile çalışılacağını kaydeden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuzda düzenlenen yasak fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerini, caydırıcılık açısından yeniden değerlendireceğiz.

Spor alanlarında taşkınlık yapanlar, spor alanlarına yasak madde sokanlar, müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirlerin alınmasında görevini yapmayanlar, belirli bir spor müsabakası sonucunu etkilemek için bir başkasına menfaat temin edenler, spor alanlarında hakaret ve tehdit içeren tezahürat yapanlar, sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımların, cezanın caydırıcılığı açısından yeniden değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yeşil sahalarımızı, dostluk ve kardeşlik alanı haline getirmek için el birliği ile çalışacağız."