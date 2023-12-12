Hakem Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası RTÜK harekete geçti! Spor programlarına yaptırım kararı

12 Aralık 2023 12:44 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 12:45

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı. Türk spor kamuoyu kadar dünyada da yankı uyandıran yumruklu saldırı sonrası Koca'nın ilk ifadesi ortaya çıkarken, tutuklanan başkanın "Benim atmış olduğum tokat kırığa sebep vermez. Şiddetli değildi, Meler kendini 5 saniye sonra yere attı. Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur" dediği öğrenildi.

Futbolcular, kulüpler ve spor yorumcuları olaya büyük tepki gösterirken, bir açıklama da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi. Şahin, spor programlarıyla ilgili yeni kararını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAKTIR"

İşte Ebubekir Şahin'in sözleri:

"Şiddetin her türlüsüne olduğu gibi sporda şiddete de karşıyız. MKE Ankaragücü-ÇAYKUR Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan yaptığımız uyarıları tekraren hatırlatıyoruz. Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz.

Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."