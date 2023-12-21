Bakan Tunç: Gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklu gazeteci yok

21 Aralık 2023 16:46 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 17:42

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine sunum yaparak yönelttikleri soruları cevapladı.

Eleştiri ve haber sınırını aşmayan, düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağına yönelik, hem TCK’de hem Terörle Mücadele Kanunu’nda hem de Basın Kanunu’nda gerekli düzenlemeleri gerçekleştirerek ifade özgürlüğünün tahkimine yönelik aşama kaydettiklerini kaydeden Tunç, şunları kaydetti:

“Özellikle bu suçlar bakımından istinafta kesinleşme noktasında bir yüküm vardı. Temyiz yolunu açarak bu konudaki özgürlük alanını da hak arama yolunu da genişletmiş olduk. Gazeteciliği ya da sosyal medyada paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklananlar olduğunu söyleyenler oldu. Şu anda gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevinde bulunan kimse yok. Tabii paylaşılan gönderilerin içeriğine baktığımızda, eğer o paylaşımda gerçek hayatta suç teşkil eden bir husus, sosyal medyada da tekrarlandığında ya da aynı suç sosyal medyada paylaşım yoluyla işlendiğinde elbette cezaevi yaptırımıyla karşılaşmaması mümkün değil."