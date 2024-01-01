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    Gana Milli Takımı, Afrika Kupası kadrosunu açıkladı! Djiku ve Amartey için karar verildi

    Fildişi Sahili ev sahipliğinde yapılacak Afrika Kupası'nda yer alacak olan Gana Futbol Milli Takımı, Süper Lig'de 3 futbolcuyu davet etti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan isimler de yer alıyor.

    Gana Milli Takımı, Afrika Kupası kadrosunu açıkladı! Djiku ve Amartey için karar verildi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gana Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu ilan edilirken, Trendyol Süper Lig'den 3 oyuncu kadroya çağrıldı.

    ​​​​​​​Ülke federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Gana'nın kadrosunda, Alexander Djiku (Fenerbahçe), Daniel Amartey (Beşiktaş) ve Kingsley Schindler (Yılport Samsunspor) de yer aldı.

    Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.

    Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2024'ün ocak ayına ertelenmişti.

    GANA MİLLİ TAKIM KADROSU

    Gana Milli Takımı, Afrika Kupası kadrosunu açıkladı! Djiku ve Amartey için karar verildi

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşFenerbahçeGana
    Haberler > Spor > Gana Milli Takımı, Afrika Kupası kadrosunu açıkladı! Djiku ve Amartey için karar verildi
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