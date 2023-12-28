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    Lucescu'yu ikna turu! Kartal'da Rumen teknik adam için yoğun çaba var

    Tecrübeli çalıştırıcı Beşiktaş’ın teklifini reddetti. Başkan Hasan Arat ve ekibi, Lucescu’nun ikna olması için ikinci bir teklif yapacak.

    Lucescu&#039;yu ikna turu! Kartal&#039;da Rumen teknik adam için yoğun çaba var
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta teknik direktör arayışı bütün hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar görüşülen adaylarla tam anlaşma sağlanabilmiş değil. Bruno Genesio ve Ruud van Nistelrooy’un yıllık 3 milyon avroyu bulan maliyetleri ve geniş transfer listeleri, rotanın tanıdık isimlere çevrilmesine yol açtı. Öncelikle Mircea Lucescu’yla da temasa geçilmiş ancak Rumen teknik adam devre arasında takım çalıştırmak istemediğini belirterek görüşme teklifini reddetmişti.

    ARAT'IN DA FAVORİSİ

    Adaylar arasına sonradan eklenen Sergen Yalçın’la da bugün bir görüşme gerçekleştirilecek. Bu görüşmeyi Samet Aybaba yapacak. Futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ise aynı saatlerde Lucescu’yla bir görüşme gerçekleştirecek. Rumen teknik adamın devre arasında takımın başına geçebilmesi için bütün şartlar zorlanacak. Başkan Hasan Arat’ın da Türk futbolunu ve Beşiktaş’ı yakından tanıması sebebiyle Lucescu’ya daha sıcak baktığı öğrenildi.

    MALİYETLER EL YAKIYOR

    Yabancı teknik adamların yüksek ücret istemeleri ve kadroya en az dört oyuncu takviyesi yapılacağından dolayı yönetimi stres bastı. Siyah beyazlı yöneticiler, finansal krizi transfer için sponsor bularak ya da oyuncu satışından elde edilecek sıcak parayla aşmayı planlıyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Mircea LucescuBeşiktaş
    Haberler > Spor > Lucescu'yu ikna turu! Kartal'da Rumen teknik adam için yoğun çaba var
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