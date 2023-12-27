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    Andre Breitenreiter Beşiktaş'ı reddetti

    Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında adı geçen Alman çalıştırıcı Andre Breitenreiter, Siyah-Beyazlılarla ilgili açıklama yaptı

    Andre Breitenreiter Beşiktaş&#039;ı reddetti
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Teknik direktör arayışları son sürat devam eden Beşiktaş'ta adaylardan birinin Andre Breitenreiter olduğu ortaya çıktı. Son olarak Bundesliga'da Hoffenheim'ı çalıştırıan Breitenreiter Beşiktaş'la ilgili açıklamalar yaptı.

    "BEŞİKTAŞ HEYECAN VERİCİ BİR KULÜP"

    Bild'e konuşan 50 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'tan aldığı teklifi değerlendirdiğini ve reddettiğini bildirdi. Andre Breitenreiter konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

    "Beşiktaş heyecan verici bir kulüp. Teknik direktör adaylarından biri olmak beni gururlandırdı. Fakat yaptığım değerlendirme sonrası, böyle bir durumun benim için söz konusu olmadığı kararını aldım."

    KASIMPAŞA MAÇINA YENİ HOCA İLE ÇIKILACAK

    Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Hatayspor maçının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

    "Teknik direktörler ile görüşüldü. Doğru kararı vermek istiyoruz. Kasımpaşa maçına yeni hoca ile çıkmak istiyoruz. Bu hafta içerisinde birkaç hoca ile daha görüşeceğiz. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın evladı adaylar arasında var. İsim söylememem lazımdı ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca, insan dayanamıyor."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beşiktaş
    Haberler > Spor > Andre Breitenreiter Beşiktaş'ı reddetti
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