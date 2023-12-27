Büyük buluşma... Beşiktaşlılar Sergen Yalçın'ın yolunu gözlüyor

27 Aralık 2023 06:44 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 06:48

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta teknik direktörlük düğümü yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Önceliği yabancı isimlere veren siyah beyazlı yönetim, Ruud van Nistelrooy, Bruno Genesio, Ole Solskjaer’le temas kurmuştu. Ancak yabancı teknik adamların hem maliyet hem de sözleşme sürelerindeki talepleri Beşiktaş yönetimini zorladı. Bruno Genesio’yu büyük oranda ikna eden Beşiktaş, Fransız teknik adamın net kararını beklemeye geçerken, Sergen Yalçın konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SON SÖZ ARAT'IN

Futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, futbol genel koordinatörü Samet Aybaba ile yaptığı toplantıda, Sergen Yalçın’la görüşme kararı aldı. Böylece teknik direktör arayışına girildiğinden bu yana Sergen Yalçın’la ilk defa temasa geçilmiş olacak. Söz konusu görüşmeyi Samet Aybaba gerçekleştirecek. Tecrübeli futbol adamı, Sergen Yalçın’a takımı toparlayıp gelecek sezona hazır hâle getirip getiremeyeceğini soracak. Yalçın ‘Yaparım’ derse son söz Başkan Hasan Arat’ın olacak.

GHEZZAL'IN UMUDU

Kadro dışı kalan oyuncular arasında yer alan Rachid Ghezzal, Sergen Yalçın'ın dönme ihtimaliyle umutlandı. Tecrübeli çalıştırıcının göreve gelmesi hâlinde daha önce çalıştığı dönemde en çok anlaştığı ve katkı aldığı Cezayirli yıldızı affetmesi bekleniyor.