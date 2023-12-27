Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Büyük buluşma... Beşiktaşlılar Sergen Yalçın'ın yolunu gözlüyor

    Beşiktaş’ın iki efsanesinin zirvesinde şartlar ve talepler masaya yatırılacak. Aybaba’nın ikna olması hâlinde anlaşma sağlanacak

    Büyük buluşma... Beşiktaşlılar Sergen Yalçın&#039;ın yolunu gözlüyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta teknik direktörlük düğümü yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Önceliği yabancı isimlere veren siyah beyazlı yönetim, Ruud van Nistelrooy, Bruno Genesio, Ole Solskjaer’le temas kurmuştu. Ancak yabancı teknik adamların hem maliyet hem de sözleşme sürelerindeki talepleri Beşiktaş yönetimini zorladı. Bruno Genesio’yu büyük oranda ikna eden Beşiktaş, Fransız teknik adamın net kararını beklemeye geçerken, Sergen Yalçın konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

    SON SÖZ ARAT'IN

    Futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, futbol genel koordinatörü Samet Aybaba ile yaptığı toplantıda, Sergen Yalçın’la görüşme kararı aldı. Böylece teknik direktör arayışına girildiğinden bu yana Sergen Yalçın’la ilk defa temasa geçilmiş olacak. Söz konusu görüşmeyi Samet Aybaba gerçekleştirecek. Tecrübeli futbol adamı, Sergen Yalçın’a takımı toparlayıp gelecek sezona hazır hâle getirip getiremeyeceğini soracak. Yalçın ‘Yaparım’ derse son söz Başkan Hasan Arat’ın olacak.

    GHEZZAL'IN UMUDU

    Kadro dışı kalan oyuncular arasında yer alan Rachid Ghezzal, Sergen Yalçın'ın dönme ihtimaliyle umutlandı. Tecrübeli çalıştırıcının göreve gelmesi hâlinde daha önce çalıştığı dönemde en çok anlaştığı ve katkı aldığı Cezayirli yıldızı affetmesi bekleniyor.

    Düzenleyen: Zeliha Mangırcıoğlu - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sergen YalçınBeşiktaş
    Haberler > Spor > Büyük buluşma... Beşiktaşlılar Sergen Yalçın'ın yolunu gözlüyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Nwakaeme heyecanı - SporNwakaeme heyecanıBeşiktaş'tan istifa açıklaması! - SporBeşiktaş'tan istifa açıklaması!Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! Kulüpten ilk açıklama geldi - SporFatih Terim'in yeni takımı belli oldu! Kulüpten ilk açıklama geldiAcun'dan Fatih Terim hamlesi - SporAcun'dan Fatih Terim hamlesiVolkan Demirel istifa etti! Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu - SporVolkan Demirel istifa etti! Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli olduDursun Özbek ayrılığa engel oldu! Galatasaray, İlkin Aydın ile 2 yıllık imzaladı - SporDursun Özbek ayrılığa engel oldu! Galatasaray, İlkin Aydın ile 2 yıllık imzaladıFatih Terim'in teknik ekibi belli oldu! Galatasaraylı eski futbolcu da Panathinaikos'ta olacak - SporFatih Terim'in teknik ekibi belli oldu! Galatasaraylı eski futbolcu da Panathinaikos'ta olacak
    Sonraki Haber Yükleniyor...