Josef de Souza imza için İstanbul'da! Süper Lig'in şampiyon takımına transfer oldu

26 Aralık 2023 10:05 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 10:05

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, Başakşehir ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Brezilyalı oyuncu X hesabından paylaşım yaparak Türkiye'ye gittiğini duyurdu.

Son olarak Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, sözleşmesini uzatmadan serbest kaldı.

JOSEF DE SOUZA BAŞAKŞEHİR'DE

Başakşehir'in ilgisine sıcak bakan Josef'in sezon sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Josef, transferinin tamamlanması durumunda Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış bir başka takım olan Başakşehir'de forma giymiş olacak.

Türkiye'deki en verimli sezonunu Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda geçiren Josef de Souza, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

JOSEF DE SOUZA'NIN X PAYLAŞIMI