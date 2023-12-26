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    Josef de Souza imza için İstanbul'da! Süper Lig'in şampiyon takımına transfer oldu

    Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, yeniden Süper Lig'e geliyor. Brezilyalı oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla transferini duyurdu.

    Josef de Souza imza için İstanbul&#039;da! Süper Lig&#039;in şampiyon takımına transfer oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, Başakşehir ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

    Brezilyalı oyuncu X hesabından paylaşım yaparak Türkiye'ye gittiğini duyurdu.

    Son olarak Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, sözleşmesini uzatmadan serbest kaldı.

    Josef de Souza imza için İstanbul'da! Süper Lig'in şampiyon takımına transfer oldu

    JOSEF DE SOUZA BAŞAKŞEHİR'DE

    Başakşehir'in ilgisine sıcak bakan Josef'in sezon sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Josef, transferinin tamamlanması durumunda Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış bir başka takım olan Başakşehir'de forma giymiş olacak.

    Türkiye'deki en verimli sezonunu Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda geçiren Josef de Souza, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

    JOSEF DE SOUZA'NIN X PAYLAŞIMI

    Josef de Souza imza için İstanbul'da! Süper Lig'in şampiyon takımına transfer oldu

    Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Josef De SouzaBeşiktaşBaşakşehir
    Haberler > Spor > Josef de Souza imza için İstanbul'da! Süper Lig'in şampiyon takımına transfer oldu
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