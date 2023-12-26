Serkan Ter istifa etti, Beşiktaş'tan açıklama geldi!

26 Aralık 2023 22:42 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 22:57

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Tarkan Ser, yönetim kurulu üyeliği görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etmiştir" ifadeleri yer aldı.

YENİ YÖNETİME BAŞARILAR DİLEDİ

Tarkan Ser, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "Beşiktaş futbol Aş de ki yönetim kurulu üyeliği görevimden cuma günü itibariyle istifa ettiğimi kamuoyuna arz ederim. Yeni seçilmiş yönetime başarılar dilerim" ifadeleri yer aldı.