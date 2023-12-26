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    Serkan Ter istifa etti, Beşiktaş'tan açıklama geldi!

    Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ser, sosyal medya hesabı üzerinden görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kulüpten konu ile ilgili açıklama geldi.

    Serkan Ter istifa etti, Beşiktaş&#039;tan açıklama geldi!
    Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Tarkan Ser, yönetim kurulu üyeliği görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etmiştir" ifadeleri yer aldı.

    YENİ YÖNETİME BAŞARILAR DİLEDİ

    Tarkan Ser, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "Beşiktaş futbol Aş de ki yönetim kurulu üyeliği görevimden cuma günü itibariyle istifa ettiğimi kamuoyuna arz ederim. Yeni seçilmiş yönetime başarılar dilerim" ifadeleri yer aldı. 

    Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Spor
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Beşiktaş
    Haberler > Spor > Serkan Ter istifa etti, Beşiktaş'tan açıklama geldi!
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