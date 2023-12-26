- Güncelleme Tarihi:
Serkan Ter istifa etti, Beşiktaş'tan açıklama geldi!
Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ser, sosyal medya hesabı üzerinden görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kulüpten konu ile ilgili açıklama geldi.
Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Tarkan Ser, yönetim kurulu üyeliği görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etmiştir" ifadeleri yer aldı.
YENİ YÖNETİME BAŞARILAR DİLEDİ
Tarkan Ser, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "Beşiktaş futbol Aş de ki yönetim kurulu üyeliği görevimden cuma günü itibariyle istifa ettiğimi kamuoyuna arz ederim. Yeni seçilmiş yönetime başarılar dilerim" ifadeleri yer aldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı