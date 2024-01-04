İlk maçında Yunanistan'ı salladı! Fatih Terim'in gol sevinci ve ikonik hareketi şaşırttı

4 Ocak 2024 10:52 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 10:59

Galatasaray'dan ayrıldıktan 2 sene sonra yeniden sahalara dönen Fatih Terim, Yunanistan'daki ilk maçından zaferle ayrıldı.

Panathinaikos ile 3 puana uzanan Terim, PAS Giannina engelini 2-0'la aşarak galibiyetle başladı.

Ev sahibi ekibin gollerini Tonny Vilhena ve Fotis Ioannidis kaydetti.

FATİH TERİM'İN GOL SEVİNCİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Panathinaikos'un başında ilk maçına çıkan Fatih Terim, 48. dakikada Tonny Vilhena'nın attığı şık golde dikkat çeken bir sevince imza attı.

Kenarda yardımcısı Necati Ateş ve tercüman Mert Çetin'le golün sevincini yaşayan Terim, golün güzelliğini sağ koluğu sallayarak gösterdi.

Ayrıca maçın içinde kendisine gelen topo ayağıyla şık bir vuruş yapan Terim, dikkatleri üzerine çekti.

FATİH TERİM İTALYANCA RÖPORTAJ VERDİ

Yunanistan'daki ilk maçında 3 puan alan Fatih Terim, maç sonu röportajını İtalyanca vererek ilgi odağı oldu.

Bir dönem Milan ve Fiorentina takımlarını çalıştıran Terim, İtalya günlerini yeniden hatırlattı.

Galibiyeti yorumlayan 70 yaşındaki teknik adam, "Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve oyuncularımı performanslarından dolayı tebrik ediyorum. İyi bir başlangıç yaptık ve gelişeceğiz. Bir süredir buradayım ama oyuncularım iyi oynadı. Çok az birlikte çalıştık ama önemli bir 3 puan aldık. Panathinaikos taraftarları bu akşam mutlu olmalı. Biz de güçlenerek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.