Bir Fatih Terim klasiği! Kulübedeki hareketiyle tribünleri ayağa kaldırdı

3 Ocak 2024 23:53 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 00:05

Teknik Direktör Fatih Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı ilk lig maçında PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti.

Mücadeleye etkili başlayan Terim'in öğrencileri 25. dakikada Giannina karşısında Fotis Ioannidis’in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, Panathinaikos ikinci yarıya da hızlı başladı.

Fatih Terim bir taç pozisyonunda üzerine gelen topa topuğuyla şık bir dokunuş yapında tribünler ayağa kalktı. Terim'in bu hareketi sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

İLK MAÇ, İLK 3 PUAN

48. dakikada Tonny Vilhena ceza sahası dışından şık bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca, Panathinaikos sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Panathinaikos puanını 37'ye yükselterek, 38 puanlı PAOK'un ardından ikinci sırada yer aldı.