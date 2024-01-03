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    Bir Fatih Terim klasiği! Kulübedeki hareketiyle tribünleri ayağa kaldırdı

    Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi 16. hafta maçında sahasında PAS Giannina'yı konuk etti. Teknik Direktör Fatih Terim yeni takımının başında ilk maç heyecanını yaşadı.

    Bir Fatih Terim klasiği! Kulübedeki hareketiyle tribünleri ayağa kaldırdı
    Spor Haberleri  / İHLAS Haber Ajansı

    Teknik Direktör Fatih Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı ilk lig maçında PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti.

    Mücadeleye etkili başlayan Terim'in öğrencileri 25. dakikada Giannina karşısında Fotis Ioannidis’in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, Panathinaikos ikinci yarıya da hızlı başladı.

    Fatih Terim bir taç pozisyonunda üzerine gelen topa topuğuyla şık bir dokunuş yapında tribünler ayağa kalktı. Terim'in bu hareketi sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

    İLK MAÇ, İLK 3 PUAN

    48. dakikada Tonny Vilhena ceza sahası dışından şık bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca, Panathinaikos sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    Bu galibiyetle Panathinaikos puanını 37'ye yükselterek, 38 puanlı PAOK'un ardından ikinci sırada yer aldı.

    Bir Fatih Terim klasiği! Kulübedeki hareketiyle tribünleri ayağa kaldırdı

    Bir Fatih Terim klasiği! Kulübedeki hareketiyle tribünleri ayağa kaldırdı

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İHLAS Haber Ajansı
    Fatih TerimPanathinaikos
    Haberler > Spor > Bir Fatih Terim klasiği! Kulübedeki hareketiyle tribünleri ayağa kaldırdı
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