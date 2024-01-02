Fatih Terim, Galatasaray'daki prensini istiyor! Panathinaikos transfer dönemine hızlı girdi

2 Ocak 2024 11:36 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 11:37

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, transfer çalışmalarına başladı.

Efsane hoca 2 yıl önce Galatasaray'a transfer ettirdiği Olimpiu Morutan için devreye girdi.

Yönetime transfer listesi sunacak olan Terim'in Ankaragücü'nde forma giyen Rumen yıldızı da önereceği belirtildi.

Sezon başı Galatasaray'dan 3 milyon Euro'ya transfer edilen Morutan için yapılan KAP açıklamasında geri alma maddesi de bulunuyordu.

GALATASARAY'IN MORUTAN İÇİN YAPTIĞI KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Şirketimize 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile futbolcunun sonraki satışından elde edeceği gelirin %50'sini (3.000.000 Euro'dan az olmamak kaydıyla) ödeyecektir.

MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 30 Haziran 2024 tarihine kadar ek 3.000.000 Eur transfer bedeli ödemesi durumunda sonraki satışından elde ettiği transfer geliri karının %25'lik kısmını Şirketimize ödeyecektir.

Yapılan anlaşma gereği, Kulübümüzün 3.000.000 Euro transfer bedeli tutarı ile futbolcuyu şarta bağlı geri transfer etme hakkı bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.