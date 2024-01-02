Devre arasına girildi, Galatasaray'da soru işaretleri arttı! Muslera, Mertens, Ziyech...

2 Ocak 2024 08:12 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 08:12

Cimbom’da bazı oyuncular için belirsizlik başladı. Devre arası transfer dönemine girilmesinin ardından sezon sonu mukavelesi bitecek olan iki oyuncu için özgürlük süreci başladı. Onlar da kaptan Fernando Muslera ile Dries Mertens. Yönetimin bir sezon daha kalmasından yana olduğu Muslera’nın ülkesine dönme planları var. Belçikalı oyuncu ise aktif futbol hayatına nokta koymak amacında. O yüzden iki isimle de yeni bir sözleşme yapılamadı.

BELİRSİZLİK VAR

Gelelim kiralıkların durumuna... Leipzig’den 6 milyon avro satın alma opsiyonu ile kiralanan İspanyol sol bekte erken ayrılık gerçekleşti. Angelino dönmemek üzere gitti. Kulüpler anlaşma yoluna bakıyor. Hâkim Ziyech konusunda belirsizlik var. Bir iddiaya göre ödemelerin zamanında yapılmamasından dertli olan Faslı oyuncu diğer iddiaya göre ise Cimbom’da çok mutlu. Tottenham’dan kiralanan Ndombele’yi ise kimse istemiyor ama yönetim yolları ayırmaya bakıyor.

BERKAY İÇİN BURUK DEVREDE

Angelino ile yolları ayıran, Kazımcan’dan ise istediği verimi alamayan Galatasaray, devre arasında sol beke takviye yapacak. Şu sıralarda adı öne çıkan isim ise Freiburg II’de forma giyen Berkay Yılmaz. 18 yaşındaki sol bek için başka kulüpler de devrede olsa da Okan Buruk, oyuncu ile bizzat görüştü ve beklentilerini anlattı. Berkay Yılmaz’ın da Buruk’un sözlerinden etkilendiği ve transferin kulüplerin anlaşmasına kaldığı öğrenildi.

DYBALA'DA KAPILAR AÇILDI: 13 MİLYON AVRO

Bir dönem adı Galatasaray ile de anılan Paulo Dybala için İtalya dışına transfer ihtimali doğdu. 1 Ocak'tan sonra Dybala'nın sözleşmesinde, İtalya dışındaki kulüpler için “13 milyon avroya serbest kalır' maddesi aktif hâle geldi. İtalyanlara göre 2025'e kadar Roma ile mukavelesi olan Arjantinli oyuncu Ndombele'den memnun olmayan G.Saray için iyi bir tercih olabilir.

SANCHES VAR, ALIR MISINIZ?

Yaz transfer döneminde Galatasaray’ın da listesinde olan PSG'li Renato Sanches, Türkiye’ye değil Roma’ya imza atmıştı. Ancak Portekizli orta saha gerek sakatlığı gerekse formsuzluğu sebebiyle bekleneni karşılayamadı. İddiaya göre, devre arasında gönderilmesi düşünülen Sanches, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi ve cevap bekleniyor.