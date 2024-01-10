Fatih Terim, Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Panathinaikos Türk yıldızla anlaştı

10 Ocak 2024 10:00 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 10:01

Yunanistan'daki Panathinaikos macerasına galibiyetlerle başlayan Fatih Terim, ara transferde gözünü ülkesine çevirdi.

Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen Samet Akaydin'i kestiren Terim, milli oyuncuyu takımında görmek istiyor.

Sport FM'de yer alan habere göre Panathinaikos, sarı lacivertli oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

FATİH TERİM FENERBAHÇELİ STOPERİ İKNA ETTİ

Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Samet Akaydin'in EURO 2024'e hazır gitmek için yarım dönem oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

Rusya ve Süper Lig'den de talipleri olan Akaydin'ın Fatih Terim'in ilgisine sıcak baktığı belirtildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile görüşen Samet Akaydin'in, Yunanistan'da oynamayaca sıcak baktığı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 11 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 613 dakika sahada kaldı.