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    Fatih Terim, Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Panathinaikos Türk yıldızla anlaştı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, ara transferde gözünü Süper Lig'e çevirdi. Terim'in Fenerbahçe'den istediği isim şaşırttı.

    Fatih Terim, Fenerbahçe&#039;den transfer yapıyor! Panathinaikos Türk yıldızla anlaştı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yunanistan'daki Panathinaikos macerasına galibiyetlerle başlayan Fatih Terim, ara transferde gözünü ülkesine çevirdi.

    Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen Samet Akaydin'i kestiren Terim, milli oyuncuyu takımında görmek istiyor.

    Sport FM'de yer alan habere göre Panathinaikos, sarı lacivertli oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

    Fatih Terim, Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Panathinaikos Türk yıldızla anlaştı

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    Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Samet Akaydin'in EURO 2024'e hazır gitmek için yarım dönem oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

    Rusya ve Süper Lig'den de talipleri olan Akaydin'ın Fatih Terim'in ilgisine sıcak baktığı belirtildi.

     A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile görüşen Samet Akaydin'in, Yunanistan'da oynamayaca sıcak baktığı konuşuluyor.

    Fenerbahçe'de bu sezon 11 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 613 dakika sahada kaldı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    PanathinaikosFenerbahçeFatih Terim
    Haberler > Spor > Fatih Terim, Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Panathinaikos Türk yıldızla anlaştı
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